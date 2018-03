Trump promete derogar límite de iglesias a participación política

Lee también

“Me desharé y destruiré por completo la Enmienda Johnson y permitiré que nuestros representantes religiosos hablen libremente y sin temor a represalias", expresó este día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la celebración del Desayuno de Oración Nacional, un evento anual que reúne a líderes religiosos, políticos y dignatarios.La promesa de Trump hizo referencia a sus partidarios cristianos evangélicos, quienes ayudaron a darle un impulso y apoyo a la presidencia durante su campaña electoral.La regulación a la que el presidente Trump se remitió es la que recibe el nombre de “Límites Religiosos”, término acuñado por el entonces senador Lyndon Johnson, desde 1954. En ella se establece que los grupos caritativos con exención de impuestos, incluidas Iglesias y centros religiosos, no pueden involucrarse totalmente en la actividad política del país, aunque sí pueden expresar abiertamente sus ideas y organizar a sus feligreses para incentivarlos al voto.Sin embargo, el límite se traza en el hecho de no poder declarar su apoyo total hacia cierta figura política, ya sea miembro del gabinete, senador o hasta presidente.Para poder abolir este decreto, Trump necesitaría la acción del Congreso, aunque también podría ordenar al Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus iniciales en inglés) que haga caso omiso de la norma. Sin embargo, según las encuestas de CNN y CBS News, la derogación no parece tener amplio apoyo público: ocho de cada 10 estadounidenses dijeron que era inapropiado que los pastores apoyen a un candidato en la iglesia, según una encuesta publicada en septiembre del año pasado por Lifeway Research, una empresa de encuestas religiosas con sede en Nashville.Hasta el momento, el presidente Trump no ha dejado en claro cómo piensa derogar esta ley o con qué fin se propuso expresar este deseo, dentro de su ya agitada agenda ejecutiva, la cual ha incluido la firma de varias órdenes ejecutivas.