Trump queda en “ridículo total” al conocerse la verdad sobre su nominación al Nobel de Paz

Luego que el presidente Donald Trump se jactara frente al país entero sobre su nominación al premio Nobel de Paz se conoció la verdadera razón detrás de este hecho, la cual dejó al primer mandatario en un ridículo total.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, nominó al presidente Trump para el Premio Nobel de la Paz el pasado mes de agosto a petición del gobierno de los Estados Unidos.

Citando un informe del periódico japonés Asahi, Reuters señaló que el gobierno de Estados Unidos se acercó a Abe meses después de la cumbre del presidente con el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur y le hizo la petición.

Un funcionario del gobierno japonés no identificado dijo al periódico sobre la solicitud, según Reuters.

El informe llega después de que Trump afirmó que el viernes que Abe lo había nominado para un Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz con Corea del Norte.

"De hecho, creo que puedo decir esto. El primer ministro Abe de Japón me entregó la copia más hermosa de una carta que envió a las personas que entregaron una cosa llamada Premio Nobel de la Paz", dijo Trump mientras hablaba en la Casa Blanca. "Me dijo: ´Te he nominado, respetuosamente en nombre de Japón. Les pido que te den el Premio Nobel de la Paz".

Trump confirmó a principios de este mes que está coordinando una segunda cumbre con Kim Jong-un para negociar la desnuclearización de Corea del Norte. El encuentro, criticado por muchos sectores, se llevaría a cabo en Hanoi, Vietnam.



