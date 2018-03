Trump reestructura ejército EUA y lo fortalece con recursos para combate armado

Pres. Trump signs executive order to allow for "new vetting measures to keep radical Islamic terrorists" out of U.S. https://t.co/nxwmDKGnsy pic.twitter.com/zh6kGq3pmn — ABC News (@ABC) 27 de enero de 2017

Donald Trump sigue a todo ritmo con su dinámica como nuevo presidente de Estados Unidos y, este día, tras realizar una llamada telefónica con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, y brindar una conferencia de prensa junto a la primera ministra británica, Theressa May, Trump se trasladó a las instalaciones del Pentágono, para asumir su rol como comandante en jefe, según informó la cadena ABC News y CBS News.Ahí firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con el tema de la seguridad nacional. La primera de ellas se centró en autorizar una reconstrucción y rediseñamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esta medida fue catalogada como “una gran reconstrucción” del Ejército Armado de EUA, según el propio Trump. En este decreto, el presidente dijo que la nación norteamericana autorizó la incorporación de nuevos barcos, aviones y otros recursos para el combate armado en EUA.Durante la firma de este decreto, el presidente Trump declaró que “deseo construir un gran, gran ejército. Una fuerza armada que nadie se atreva a cuestionar. La protección de Estados Unidos debe ser como sea y contra quien sea”. Además, agregó que “trabajaremos para que en este tiempo edifiquemos un ejército cuya fuerza no pueda ser cuestionada”.La segunda es un decreto para implementar una campaña de “investigación extrema” a fin de “erradicar a todos los terroristas islámicos extremos de nuestro suelo”. "Estoy estableciendo nuevas medidas de control para mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de los Estados Unidos de América, no los queremos aquí", dijo Trump. "Sólo queremos admitir a aquellos en nuestro país que apoyarán a nuestro país y amarán profundamente a nuestro pueblo", agregó.