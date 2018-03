Trump reitera que México pagará por el muro fronterizo

Lee también

El presidente electo Donald Trump reiteró hoy que Estados Unidos adelantará el dinero del muro fronterizo con México para poder construirlo más rápidamente, aunque insistió en que luego le pasará la factura al país vecino."Vamos a construir el muro", reiteró Trump en una rueda de prensa en Nueva York, la primera que ofrece desde el pasado mes de julio.Trump dijo que no quería esperar "un año y medio hasta acabar la negociación con México" para empezar a construir ese muro y aseguró que el país vecino "reembolsará" después su coste."Podía haber esperado un año y medio hasta terminar nuestras negociaciones en México, que empezarán inmeditamente después de que llegue al cargo, pero no quiero esperar", explicó Trump."No quiero esperar un año y medio. Vamos a empezar a construirlo", añadió el presidente electo. "México de alguna forma nos reembolsará. Ellos nos reembolsarán lo que cueste el muro. Eso va a pasar", dijo el futuro presidente de los Estados Unidos.Durante la campaña electoral, Trump prometió una y otra vez a sus votantes que si ganaba las elecciones iba a construir un muro en la frontera con México y que lo pagaría el país vecino.Pero en octubre en un discurso ya adelantó que Estados Unidos financiaría la construcción y que México reembolsaría después el coste.El presidente electo todavía no ha aclarado cómo logrará que México reembolse a Estados Unidos el dinero. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha dejado muy claro que México no pagará por el muro.Trump asumirá la presidencia el proximo 20 de enero, fecha en la que Barack Obama abandonará la Casa Blanca.