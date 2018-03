Trump saca a EUA del Acuerdo Transpacífico de Cooperación

Lee también

Estados Unidos se retirará del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), del que forman parte 12 países, entre ellos México, Chile y Perú, de acuerdo con un decreto emitido ayer por el presidente Donald Trump. Trump firmó la orden en el Despacho Oval de la Casa Blanca frente a las cámaras de televisión, y dijo que se trataba de “una gran cosa para el trabajador estadounidense”.Negociado bajo el gobierno del anterior presidente, Barack Obama, el TPP no había sido presentado aún al Congreso estadounidense para su ratificación.De confirmarse, habría sido el mayor pacto comercial jamás firmado en términos de Producto Interno Bruto de los 12 países miembros, que incluye además de los tres latinoamericanos a Australia, Brunéi, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.“Hemos estado hablando de esto por mucho tiempo”, dijo Trump durante la firma.Durante la campaña electoral, tanto Trump como su rival demócrata por la presidencia, Hillary Clinton, mostraron su rechazo al TPP, que nunca fue ratificado por el Congreso estadounidense debido a la oposición de muchos legisladores, fundamentalmente progresistas.Tras el acto de ayer en el Despacho Oval, el influyente senador republicano y excandidato presidencial John McCain emitió un comunicado en el que denuncia que la decisión de salir del TPP es “un error grave” con “consecuencias duraderas para la economía estadounidense” y la “posición estratégica” del país en Asia-Pacífico.Mientras, el senador Bernie Sanders, quien compitió con Clinton en las primarias demócratas, se mostró satisfecho con la decisión de Trump y se comprometió a trabajar con él si demuestra “seriedad” acerca de “una nueva política para ayudar a los trabajadores estadounidenses”.El TPP, cuya negociación llevó más de seis años y fue firmado a comienzos de 2016 por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, está en proceso de ratificación en los parlamentos de los países miembros para su entrada en vigor.Pese a la promesa de Trump de sacar a EUA del pacto, algunos de sus miembros han señalado su disposición de continuar con él.Además de la relativa al TPP, Trump firmó ayer otra orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero, una política republicana que data de la década de 1980 y que Obama había cancelado.Esta prohibición, que se conoce como “la política de la ciudad de México”, porque se anunció en una conferencia de la ONU celebrada ahí en 1984, representó una de las piedras angulares de la agenda social del republicano Ronald Reagan (1981-1989).Trump, quien hace unos años defendía el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, se ajustó durante la campaña presidencial a la oposición rotunda al aborto de los republicanos.La tercera orden emitida por el mandatario congela las contrataciones de funcionarios del gobierno federal, exceptuando las de las Fuerzas Armadas, en la línea con su promesa de campaña de adelgazar el tamaño de la administración.Algunos medios habían anticipado que Trump también iba a firmar hoy otra orden para iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, según sus siglas en inglés), firmado con Canadá y México hace 20 años, algo que finalmente no se produjo.México anunció ayer que buscará sellar acuerdos bilaterales con los países que integran el TPP.El presidente Enrique Peña Nieto dijo que, “ante la evidente dificultad de materializar” el acuerdo, “México iniciará de inmediato conversaciones que generen nuevos acuerdos comerciales bilaterales con los países participantes de ese tratado”.Con Perú y Chile, México ya forma parte de la Alianza del Pacífico, a la que pertenece también Colombia.Peña Nieto se refirió al TPP durante un pronunciamiento sobre temas de política exterior, que centró en la necesidad de México de diversificar sus relaciones internacionales ante los cambios políticos en Estados Unidos y el objetivo de México de negociar de manera “integral” su nueva relación con Washington.Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que el hecho de que Estados Unidos abandone el TPP no tiene “impacto relevante” en el crecimiento a medio plazo de la economía de los países latinoamericanos que lo han firmado.No obstante, el director para el Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, advirtió de que no se darán los efectos positivos que estaban previstos en un futuro y que podrían haber contribuido a un crecimiento más acelerado.