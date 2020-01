"Trump se siente amenazado por las mujeres de color"

La joven congresista latina Alexandria Ocasio-Cortez, el gran fenómeno en Washington de los últimos años, dice en entrevista con Efe que el presidente Donald Trump la ataca, y como a ella a otras políticas de grupos raciales minoritarios, porque se siente "amenazado" por lo que representan.

La mujer más joven de la historia en llegar al Congreso forma junto a sus compañeras Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley el grupo conocido como "La brigada" (The Squad), que ha influido notablemente en el ala progresista del Partido Demócrata en su primer año en el Capitolio, lo que ha atraído numerosos ataques de los republicanos.

Pero la congresista puertorriqueña de 30 años no se ha arredrado desde que llegó a Washington en enero pasado, lo que la ha convertido en una estrella entre el electorado demócrata más joven.

AOC, como se la conoce en las redes sociales y en el ámbito político, llegó hasta Las Vegas (Nevada) para participar antes de Navidad en un cabildo en español organizado por la campaña del senador y aspirante demócrata a la Presidencia Bernie Sanders, al que ha respaldado públicamente.

En este acto volvió a demostrar por qué es famosa por expresarse de manera directa y sin tapujos, y habló con Efe de la misma forma sobre su primer año en Washington, cómo ve la política nacional y de su posible candidatura a la Casa Blanca en un futuro.

¿Cuál es su balance ahora que está cerca de celebrar su primer año como congresista en Washington?

Creo que hemos sido capaces de lograr mucho este año, especialmente siendo novata en el Congreso. Usualmente eres relegado a la oscuridad y no puedes hacer mucho. Usualmente toma muchos años, mucha experiencia llegar a conseguir algún tipo de influencia y tratar de llevar tu mensaje a la gente. Creo que hemos podido forzar conversaciones sobre familias trabajadoras de forma cuidadosa, algo que no se habría logrado de otra forma.

¿Encontró en el Congreso de los Estados Unidos lo que usted esperaba?

Es una pregunta interesante porque no sé qué esperaba. Creo que traté de ser lo más abierta posible a la experiencia, pero en otros aspectos no era lo que yo esperaba. Mucho de cómo funciona Washington, creo que mucha gente lo conoce como algo roto y desconectado, pero muchas veces lo que no sabemos son las formas de cómo suceden las cosas. Creo que me sorprendió mucho cómo el poder está concentrado incluso dentro del Congreso. Incluso un miembro promedio del Congreso no tiene mucha influencia en comparación con otros miembros, dependiendo de su rango y de su título. Así que la inequidad que a veces veía en la sociedad es un reflejo de lo que vemos en Washington también.

¿Ahora que usted está adentro, cómo ve las maquinarias de ambos partidos?

Como lo veo ahora es que primero necesitamos que más gente se lance a cargos públicos. Necesitamos mucha más gente que desafíe el sistema. Ninguna persona puede hacerlo sola. Yo no puedo hacerlo sola, el senador Sanders no puede hacerlo solo. Va a necesitar de todos nosotros participando en nuestras comunidades, presentándonos a cargos públicos.

¿Bueno, y entonces qué tal usted como candidata a la Presidencia. Lo ha pensado o hace parte de sus planes?

Creo que me metería en demasiados problemas.

¿Parecería que eso no es algo que le preocupe mucho o sí?

No lo sé. A veces cuando la gente habla de eso creo que hay un sistema político establecido muy fuerte y sólo viendo la reacción inmediata, incluyendo la reacción negativa, apenas gané las elecciones primarias (demócratas en 2018), Fox News se me vino encima para tratar de crear la mayor controversia y división posible, así que yo sólo me despierto cada día y digo: "Cómo puedo hacer el mayor bien" y trato de no predecir el futuro mucho.

Tanto usted como las legisladoras que se conocen como el "Squad" han sido atacadas directa y personalmente por el presidente Trump, ¿por qué cree que ustedes específicamente son blanco de sus ataques?

Creo que él se siente amenazado por mujeres de color. Creo que se siente amenazado por mujeres latinas, por mujeres negras, por mujeres musulmanas, por mujeres asiáticas. Creo que nosotras representamos el Estados Unidos que él se niega a aceptar, un Estados Unidos que abraza y permite el poder femenino, un Estados Unidos que permite a la gente de color tener una voz fuerte en la mesa para ser tratados equitativamente y para pelear por la dignidad de la gente, y un país que francamente pelea contra la corrupción y la plutocracia que él representa, y es algo que va tan en contra su poder que él siente que debe enfrentarlo directamente.

Entonces ¿qué le puede decir usted a las personas que están allá afuera y que quieren saber cómo pelear contra esa retórica?

Primero que todo, que sí podemos pelear. Sus puntos de vista no representan a la mayoría en este país. No quiere decir que él no represente a nadie, porque claramente tiene una base de seguidores, pero creo que sus puntos de vista no representan a la mayoría de los estadounidenses. La clave está en que tenemos que participar, y eso va a requerir una expansión de nuestro electorado este año para poder derrotarlo, así que francamente lo que creo que debemos hacer es decir: "Escucha, si tú no votas y tradicionalmente no has votado en una primaria o en una elección presidencial, este es el año para hacerlo".