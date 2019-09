Trump en la ONU: EUA trabaja con "amigos", como El Salvador, para defender las fronteras   

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este martes a la Asamblea General de las Naciones Unidas para, entre otros temas, defender su política migratoria y arremeter contra las "fronteras abiertas", por las que culpó a activistas que, aseguró, promueven el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.

Trump argumentó, "con toda sinceridad", que Washington colabora de la mano con sus "amigos en la región, incluyendo a México, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá para defender la integridad de las fronteras y para garantizar la prosperidad y la seguridad de nuestros pueblos".

En los últimos meses, Estados Unidos ha promovido una agenda en la región con la cual ya ha logrado firmar acuerdos de cooperación en tema migratorio con Guatemala, México y El Salvador.

Esta mañana Trump tuvo palabras de agradecimiento para el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por ayudar a militarizar la frontera.

"Quiero agradecer al presidente López Obrador de México por la gran cooperación que estamos recibiendo y por poner ahora mismo 27.000 tropas en nuestra frontera sur", dijo Trump.

"México nos está mostrando gran respeto y yo les respeto a cambio", añadió el dirigente estadounidense, quien amenazó a su vecino del sur con imponer aranceles a menos que se lograra aminorar la migración irregular. Hoy por hoy, el número de detenciones en la frontera estadounidense ha bajado de forma remarcable, y quienes deseen asilo en Estados Unidos, deben esperar en México, que se salvó de los aranceles.

La agenda siguió con Guatemala y El Salvador. En julio, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, firmó con el ministro de Gobernación Guatemalteco, Enrique Degenhart, un documento que Trump llamó "acuerdo de tercer país seguro".

El pasado viernes, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, firmó con McAleenan un documento similar, que Estados Unidos llamó acuerdo de cooperación de asilo.

Bajo ese acuerd, McAleenan dijo que El Salvador debería desarrollar su propio sistema de asilo. Organizaciones como Alianza Américas y Amnistía Internacional reaccionaron diciendo que el país, uno de los más violentos del mundo, no está en condiciones de dar asilo a migrantes ni de procesar sus solicitudes.

"En Estados Unidos hemos adoptado medidas sin precedentes para detener el flujo de migración ilegal. A todo aquel que cruce, escuchen estas palabras: No paguen a los contrabandistas, no paguen a los coyotes, no incurran en riesgo, no pongan en peligro a sus hijos porque si llegan hasta aquí no se les va a dejar entrar", afirmó Trump este martes.

"No van a poder entrar a nuestro país. Mientras yo sea presidente de Estados Unidos aplicaremos nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras", dijo.