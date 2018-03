Tusk, reelegido presidente de Consejo Europeo

Lee también

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países miembros de la Unión Europea (UE) reeligieron ayer al ex primer ministro polaco Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo para un segundo mandato a pesar de la firme oposición de Polonia.El Gobierno nacional conservador del partido Ley y Justicia (PiS) en Varsovia se había pronunciado en contra de su reelecciónEl jefe del PiS, Jaroslaw Kaczynski, es considerado un firme opositor al liberal Tusk. Hace pocos días, el partido presentó al eurodiputado polaco Jacek Saryusz-Wolski como alternativa al cargo. En respuesta a la reelección, la primera ministra polaca, Beata Szydlo, afirmó poco después que su país no suscribirá la declaración final de la cumbre de la UE en Bruselas por la indignación que generó la reelección de Tusk, que permanecerá en el cargo hasta fines de 2019.Szydlo habló de un día muy triste y señaló que se había creado un precedente muy peligroso.Opinó que muchas cosas en la UE se estaban desarrollando en el sentido equivocado. De todas formas, participará en la cumbre hoy.La decisión había sido adelantada a dpa por el primer ministro de Malta, Joseph Muscat. “Creo que es bastante obvio que el Gobierno polaco tomó la decisión política de vetar o no estar de acuerdo con ninguna de las conclusiones, más allá del contenido de estas conclusiones”, dijo.“Tenemos que trabajar para traerlos de vuelta. Es una señal política y una decisión que tomaron”, indicó. Kaczynski, por su parte, criticó con dureza la confirmación de Tusk. “Es muy malo que se haya elegido a un político que violó numerosas reglas que regían hasta ahora en la UE, sobre todo el principio de neutralidad”, dijo desde Varsovia.Además, advirtió sobre una continuación de la política migratoria de la UE a través de Tusk. Polonia, que se opone estrictamente a la solución del conflicto migratorio mediante un sistema de cuotas para aceptar refugiados, dijo que bajo Tusk podría sufrir duras sanciones y ser obligada a aceptar migrantes. La canciller alemana, Angela Merkel, criticó el accionar de Polonia.