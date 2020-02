USCIS comenzará a aplicar regla de “carga pública” a inmigrantes este lunes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) implementará la regla final de "carga pública" contra inmigrantes este lunes 24 de febrero en todo el país. USCIS alertó que la nueva reglamentación se hará valer incluso en Illinois, después de un fallo de una corte que dejó sin efecto el mandato preliminar que se mantenía vigente en ese estado.

USCIS aplicará la nueva regla a todas las peticiones de inmigrantes a partir de este lunes, comunicó en una nota de prensa. Para las solicitudes y peticiones enviadas a través de mensajería comercial (por ejemplo, UPS, FedEx y DHL), la fecha del matasellos será la fecha que indica el recibo del servicio de mensajería.

La regla final fue publicada el 14 de agosto de 2019 e iba a entrar en efecto en agosto del año pasado. En ella se indica cómo el Departamento de Seguridad Nacional será el que decida si un inmigrante no puede aplicar para convertirse en residente permanente de Estados Unidos por la "probabilidad de que dicho extranjero se convierta en una carga pública en algún momento futuro, de acuerdo con la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad", dijo USCIS.

"La carga pública incluye un requerimiento de que los extranjeros que desean obtener una extensión de su estadía de no inmigrante o cambiar su estatus de no inmigrante demuestren que no han recibido beneficios públicos por encima del límite establecido desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante que desean extender o cambiar", señaló USCIS en la nota de prensa.

La administración de Donald Trump considera que los inmigrantes no deben recibir beneficios como Medicaid, cupones de alimentos y ayudas de asistencia para vivienda.