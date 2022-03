Un avión de China Eastern se estrella en Guangxi con 132 personas a bordo

Un avión de la aerolínea China Eastern, con 132 personas a bordo, 123 pasajeros y 9 tripulantes, se estrelló en la región de Guangxi.

Por el momento se desconoce tanto la razón del accidente como el número de víctimas, aunque se teme que no haya sobrevivientes.

El canal chino CCTV dijo que los equipos de rescate ya fueron enviados a la región.

El Boeing 737 volaba de Kunming a Guangzhou cuando cayó en las colinas de la provincia de Guangxi y se incendió. El fuego ya fue extinguido, según los reportes.

El accidente del jet Boeing 737 en una región montañosa produjo un incendio forestal, que ya fue extinguido.

Guangxi es una región sureña que colinda con Guangzhou, una importante ciudad en el sureste del país. El avión se estrelló cerca de la ciudad de Wuzhou en el condado de Teng.

El vuelo realizaba un recorrido de 1.357 kilómetros con una duración prevista de una hora y cuarenta minutos.

En las redes sociales se han compartido videos aparentemente tomados por los lugareños que muestran restos del avión desparramados por la montaña y el humo de un incendio saliendo del sitio del accidente.

Los medios estatales chinos han compartido esas imágenes.

