Un francés culpa a Uber de su divorcio y le reclama 45 millones de euros

Un empresario francés reclama 45 millones de euros a la plataforma tecnológica Uber después de que un fallo informático permitiera estar informado a distancia de sus desplazamientos, levantara las sospechas de infidelidad de su esposa e impulsara su divorcio, informó hoy el diario "Le Figaro".El Tribunal de Grasse, en la Costa Azul, celebrará su primera audiencia el próximo mes.El hombre tomó prestado el móvil de su mujer para solicitar un trayecto a la aplicación desde su propia cuenta, pero una vez desconectado, ese teléfono siguió recibiendo notificaciones de los desplazamientos del empresario.Los detalles de sus pedidos, con el nombre del chófer, la hora de llegada o la matrícula, iban apareciendo en el iPhone de la mujer, sin que el empresario estuviera al tanto."Uber no comenta públicamente casos individuales, especialmente este que ese encuentra en el marco de un proceso de divorcio", indicó al diario un portavoz de la firma.Pero el error detectado, según "Le Figaro", no se limita a la denuncia mencionada, dado que la recepción de notificaciones de una cuenta Uber que se habría conectado alguna vez desde otro dispositivo afecta a las versiones iOS anteriores a la actualización del pasado 15 de diciembre, aunque no a los Android.Las notificaciones no dan acceso a los datos más precisos, como la geolocalización en tiempo real o el destino exacto, pero sí permiten saber a distancia cuándo se reclama el servicio, indica el diario.