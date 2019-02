Un hombre recibe cada día una visita de un pájaro muy especial, la historia te sorprenderá

Han pasado 12 años desde que este anciano salvó la vida de una gaviota. Desde ese momento, el ave vuelve a visitarlo todos los días.

John Sumner y su amigo con plumas ‘Chirpy’ han desarrollado un vínculo único desde que comenzaron a pasar un rato juntos cada día, durante la temporada frío, jugando en la playa.

Sumner conoció a Chirpy cuando el pájaro tenía una pata rota. El hombre intentó ayudarla, curarle la pata y consiguió que recuperara la salud.

"Lo vi gritando y gritando, volando por encima de mi cabeza en agonía y no sabía qué hacer", recordó Sumner, de 80 años. “Al día siguiente me rodeó de nuevo y trató de aterrizar, pero estaba gritando de dolor. No pensé que viviría, su pierna estaba completamente rota", cuenta en una entrevista en el medio de Good Network.

Para ayudar al ave, Sumner le dio galletas para perros que originalmente había traído a la playa para su mascota, Jack; una tradición que ha repetido cada vez que ha regresado a la playa a encontrarse con el ave.

Con la ayuda de su contraparte humana, la pata de Chirpy se curó y, aunque estaba un poco torcida, el ave volvió a su estado normal, y ahora comparte una amistad especial con Sumner.

“Se me acerca, se acerca mucho. No va a nadie más que a mí, así que ha desarrollado un vínculo especial conmigo", confiesa Sumner. “En marzo, se irá, migrará como es natural, y luego, en septiembre, regresará conmigo de manera normal después de que hayan hecho su anidación".

Chirpy, que se cree que tiene alrededor de 20 años, no se acerca a nadie más en la playa, Devon, pero el ave tan pronto como ve a Summer, va hacia él.

"La gente se sorprende cuando les digo que una gaviota ha creado este vínculo conmigo. Te hace preguntarte en qué tipo de mundo estamos realmente, ¿saben más de lo que creemos que saben?"

Puede que sí o puede que no, lo que es seguro es que este pájaro sabe quién le ayudó a curarse.



