Un médico abusó sexualmente de 177 alumnos de Ohio State University durante décadas

El Dr. Richard Strauss, un exmédico del equipo de Ohio State University (OSU, por sus siglas en inglés) abusó sexualmente de al menos 177 estudiantes varones de 1979 a 1996, según el informe de investigación publicado por esa universidad el viernes 17 de mayo, reporta The Washington Post.

El abuso incluyó a atletas de al menos 16 equipos deportivos escolares y también a otros estudiantes que vieron al Dr. Richard Strauss en el centro de salud estudiantil de la escuela y en una clínica fuera del campus.

Según el informe, que puede leerse en el sitio de internet de la universidad, la escuela "tenía conocimiento" sobre abuso sexual por parte de Strauss desde 1979, "pero los informes sobre la conducta de Strauss no se elevaron más allá del Departamento de Atletismo o la Salud del Estudiante hasta 1996".

Strauss murió en 2005. Trabajó en la universidad entre 1978 y 1998, pero fue suspendido de su trabajo como médico en enero de 1996 después de que un paciente acusara a Strauss de haberlo acariciado durante un examen genital. Sin embargo, Strauss continuó en su papel como miembro de la facultad titular.

La escuela dijo que ha iniciado el proceso para revocar el estatus de profesorado emérito que se le otorgó a Strauss.

"En nombre de la universidad, ofrecemos nuestro profundo arrepentimiento y nuestras más sinceras disculpas a cada persona que sufrió el abuso de Strauss", escribió el viernes el presidente de Ohio State University, Michael Drake, en un mensaje a la comunidad del campus. "El fracaso fundamental de nuestra institución en el momento de prevenir este abuso fue inaceptable, al igual que los esfuerzos inadecuados para investigar a fondo las quejas presentadas por los estudiantes y el personal.

Según el informe, "los actos de abuso de Strauss iban desde los manifiestos, como acariciar hasta el punto de la erección y la eyaculación, hasta los actos más sutiles de abuso que se enmascaraban con un propósito médico pretexual, por ejemplo, que requieren de un estudiante-paciente desnudarse completamente para supuestamente "evaluar" una condición ortopédica, o hacer preguntas de sondeo sobre las prácticas o el desempeño sexual de un estudiante-paciente".

El informe fue el resultado de una investigación de un año de duración realizada por el bufete de abogados Perkins, Coie LLP e involucró entrevistas con más de 500 exalumnos y empleados universitarios.

Demandas por abuso sexual

Tres grupos de demandantes han reclamado contra Ohio State University y la escuela dice que está participando activamente en un proceso de mediación.

"Esperamos que el informe obligue a OSU a asumir la responsabilidad por no proteger a los jóvenes estudiantes", dijo Steve Estey, un abogado que representa a algunas de las víctimas, en un comunicado. "Si OSU se niega a asumir la responsabilidad, continuaremos con los litigios civiles y presentaremos esto ante un jurado para que la comunidad juzgue sus acciones".

Si bien algunos exluchadores de Ohio State han dicho que el legislador Jim Jordan debe haber tenido conocimiento de la situación durante el mandato de Jordan como entrenador asistente de lucha de 1987 a 1995, el informe no menciona a Jordan ni a ningún otro entrenador de Ohio State.

"Estamos contentos de que haya terminado y estamos contentos con la universidad, por las personas que fueron perjudicadas, nos alegramos de que la universidad haya aceptado pagar por el asesoramiento. Pero confirmo exactamente lo que he dicho todo el tiempo: que no lo hice". "No supe ningún tipo de daño a los atletas?, dijo Jordan el viernes. ?Si lo hubiera sabido, habría hecho algo al respecto".

Cuando se le preguntó si el informe proporcionó un cierre para Jordan y su supuesto papel en la controversia, el legislador Jordan dijo: "Pensé que estaba cerrado para mí hace mucho tiempo y ustedes me conocen, si creía que uno de nuestros atletas estaba siendo perjudicado, Me he dirigido al FBI, al IRS, John Boehner, habría hecho algo. Pero sí, estamos contentos de que el informe haya terminado y que las personas que necesitan asesoramiento y quieren asesoramiento, la universidad va a pagar por eso".

El artículo original fue escrito por Rick Maese, un reportero de The Washington Post, con la colaboración de Mike DeBonis



