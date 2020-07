Un perito niega implicación de su "amigo" Montano en la matanza de jesuitas

Mauricio Ernesto Vargas, que ahora es diputado por el partido conservador ARENA, ha declarado como perito a instancias de la defensa del excoronel y exviceministro de Seguridad Pública, a quien ya defendió en un procedimiento que se siguió en EEUU contra él por fraude migratorio y perjurio, pero allí en calidad de testigo.



En un momento de su declaración, la acusación particular le ha preguntado si tiene amistad con el acusado por unas manifestaciones en un diario salvadoreño en las que dijo que fue al juicio en EEUU "en calidad de indignado por la cantidad de mentiras que se estaban diciendo contra la Fuerza Armada y contra Montano, mi amigo".



"Soy amigo de mis amigos pero soy más amigo de la verdad", ha respondido. Sin embargo, la letrada le ha pedido que fuera más explícito sobre si tiene o no amistad con Montano. "Siempre la he tenido, no lo voy a negar" ha afirmado entonces.



Su testimonio ha supuesto un contrapunto con el de su antecesora en la jornada de este lunes, la estadounidense Terry Karl, que elaboró dos informes para la causa de la Audiencia Nacional en los que sitúa a Montano como un cargo clave en la matanza.



Tanto es así que ha llegado a descalificarla diciendo que ha hecho "juicios de valor impresionantes" y "sofismas", es decir, hacer pasar como verdaderos argumentos que son "falsos", ya que Vargas ha reconocido haber seguido la declaración previa de Karl.



Una posición contra la experta que no es nueva ya que en el procedimiento en EEUU dijo que el informe de Karl estaba "lleno de imprecisiones", por eso él emitió un contra informe en 2013 junto a "un equipo de colaboradores" de un "grupo de estudios estratégicos" de los que se ha negado a dar nombres porque no les había consultado, como tampoco ha revelado a qué personas entrevistaron.



Aquí, ha seguido la línea del informe que elaboró entonces para defender a Montano, compañero de promoción de La Tandona, el grupo de oficiales que dirigía de facto el país durante la Guerra Civil y al que todos los testigos y peritos han señalado en el juicio que estuvo detrás de los asesinatos, caracterizado por un código de silencio para no delatarse entre ellos. Vargas, de hecho, se opuso a las extradiciones a España de varios militares.



Preguntado por las acusaciones a La Tandona de mafia corrupta, ha explicado que "esos adjetivos se crearon en el conflicto armado para deslegitimar a las personas que combatían" defendiendo al Estado.



Además, ha afirmado que el cargo de Montano tenía "tareas de orden administrativo", que el Estado Mayor no dependía de él y ha elogiado su trayectoria y las del jefe del Estado Mayor, René Ponce, y el exviceministro Zepeda, considerados como los líderes del alto mando militar que ordenaron ejecutar a los jesuitas.



Es más, ha mencionado que Montano estaba "indiscutiblemente" a favor de las negociaciones y que no tenía sentido que él participara en las reuniones claves del 15 de noviembre -cuando se dio la orden- porque era viceministro, pese a que los militares que han declarado en el juicio afirman que su cargo estaba incluido en el alto mando.



Sobre los asesinatos, ha negado que fueran una decisión política pues, según él, no existía terrorismo de Estado. "Me parece una locura afirmar eso, es un asesinato así de simple", ha aseverado Vargas, que ha añadido que en su carrera militar jamás vio un plan de operaciones donde se dijera que se iba a asesinar a alguien.