Un político llamado Adolf Hitler resultó ganador en una elección en Namibia

Se llama Adolf Hitler, es político y acaba de ganar unas elecciones por el 85% de los votos. Pero esta persona con ese nombre que remite a uno de los personajes más oscuros de la historia del siglo XX vive en Namibia, asegura que no tiene nada que ver con el nazismo y afirma que no pretende “dominar el mundo”.

El nombre completo de este hombre de 54 años es Adolf Hitler Uunona, y lo que ganó en su país fue un escaño en el consejo regional por el partido Swapo (Organización Popular de África del Sudoeste) en una excolonia alemana en el distrito de Ompundja, en la región de Oshana, en el norte de Namibia. Lo de él fue un éxito abrumador, teniendo en cuenta que su partido, que responde al oficialismo, perdió de manera contundente en varias localidades de esa nación.

“Que tenga este nombre no significa que quiera subyugar a Oshana ahora. No significa que luche por dominar el mundo”, dijo Hitler Uunona a la revista alemana Bild. Luego, explicó el por qué de que lo hayan bautizado así. “Mi padre me puso el nombre de este hombre. Probablemente no entendió lo que representaba Adolf Hitler”, señaló.



Adolf Hitler Uunona asegura que no tiene absolutamente nada que ver con el nazismo y que no piensa dominar al mundo Crédito: Bild

El político luego aseguró que su esposa lo llama Adolf y él se hace llamar Adolf Uunona, para evitar las connotaciones de su nombre, porque creía que ya era “demasiado tarde” para cambiar oficialmente su nombre.

Uunona ganó con 1196 votos en las últimas elecciones contra los 213 de su oponente, lo que le dio un asiento en el consejo regional.

Este Adolf Hitler de Namibia, como para asegurar que no tiene nada que ver con el original, se destacó desde su juventud en el trabajo que realizó con los excombatientes contra el Apartheid en su país.

El partido al que pertenece Uunona gobernó Namibia desde su independencia de Sudáfrica en 1990. Namibia fue conocida una vez como África del Sudoeste alemán y fue una colonia alemana desde 1884, hasta después de la Primera Guerra Mundial.

Una pequeña comunidad de habla alemana todavía vive en el país hoy, y alrededor de 120.000 alemanes visitan Namibia cada año.

La región en la que ganó Hitler Uunona fue una colonia alemana en otro tiempo y en los últimos años se han registrado casos de rebrotes neonazis Crédito: Bild

Más allá de la intención de Hitler Uunona de despegarse de las connotaciones de su nombre, según informa el diario británico Daily Mail, en ocasiones la comunidad de habla alemana del país se ha asociado con muestras de sentimiento neonazi, como por ejemplo, cuando allí se celebró el centenario del nacimiento de Hitler en 1989.

Tres años antes, un grupo germanoparlante sacó un anuncio que conmemoraba la muerte del lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess y rindió homenaje al “último representante de una Alemania mejor”.

En 2005, un periódico en alemán publicó un anuncio en el que expresaba “alegría y satisfacción” por la muerte del superviviente del Holocausto Simon Wiesenthal. El embajador alemán en Namibia exigió que el periódico se disculpara, lo que posteriormente hizo.

En ese sentido, la revista Bild publicó una foto de un auto en la región donde ganó las elecciones Hitler Uunona que, en su parabrisas trasero, llevaba una inscripción con el nombre del Hitler original, el dictador y genocida, junto a una cruz esvástica.