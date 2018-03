Un séptimo continente para estudiar en la escuela: Zealandia

Lee también

Un total de 11 científicos provenientes de Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y Australia realizaron un estudio cuya teoría principal es la existencia de un séptimo continente en nuestro planeta, llamado Zealandia, pero que no ha sido reconocido oficialmente, según publica The Geological Society of America. Los investigadores plantean que tanto Nueva Zelanda como Nueva Caledonia forman parte de este nuevo continente y son una masa unificada y no una cadena de islas separadas, como se les reconoce hasta el momento. Además aseguran que Zealandia está separado de Oceanía por la fosa "Cato".Zealandia, ubicado al este de Australia, tiene una extensión de 4.9 millones de kilómetros cuadrados (el más pequeño de todos), pero un 94 % de esta superficie se encuentra bajo el agua. Los geólogos afirman que se trata de una sola masa de tierra, pese a que parezca una región fragmentada. Así lo demuestran los mapas científicos de elevación y las imágenes de satélites.Los expertos que llevan a cabo el estudio son Nick Mortimer, Hamish J. Campbell, Andy J. Tulloch, Peter R. King, Vaughan M. Stagpoole, Ray A. Wood, Mark S. Rattenbury, Rupert Sutherland, Chris J. Adams, Julien Collot y Maria Seton.En la escuela, hasta el momento, los continentes que los maestros enseñan son América, Antártida, Oceanía, Europa, Asia y África. Sin embargo, no es la primera vez que se escucha de Zealandia, pues en 1995 el geofísico Brice Luyendyk llamó así a la región, pero sin denominarla continente.