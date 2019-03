Una aerolínea regala vuelos a quien borre sus fotos de Instagram

JetBlue es la aerolínea de bajo coste que ha decidido lanzar una ingeniosa campaña de marketing que pone a prueba nuestra capacidad de sacrificio. También nos hace ser conscientes de cuánto nos interesa la presencia que tenemos en redes sociales.

La empresa te da la oportunidad de viajar gratis por todo un año a cambio de un "pequeño gran" sacrificio: tu cuenta de Instagram. Sí, debes borrar todas tus fotos para poder obtener el premio.

En su página web explican el procedimiento. Los participantes que quieran participar y ganarse los vuelos gratis deben seguir estos pasos:

1. Eliminar todas las imágenes de Instagram y dejar el muro en "blanco".

2. Subir una imagen personalizada con el lema "All you can" (todo lo que puedas), que incluya el hastag #AllYouCanJetsWeepsTakes

Una vez tengan en la cuenta en blanco, como si fuera nueva a estrenar, los participantes pueden subir una publicación con todos los destinos y actividades que podrían capturar y compartir utilizando el pase ganador, ha explicado JetBlue.

¿Te animas a participar? Seguro que muchos prefieren mantener todas sus fotos por miedo perder seguidores que ganarse ese gran premio.



