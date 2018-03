Una mujer en shock por muerte de sus hijos es acosada por la periodista que le dio la trágica noticia

“Sus pequeños están adentro. Perdieron la vida”. Esas fueron las palabras que Sully Cálix, periodista de HCH Televisión Digital de Honduras, dijo a Merly Espinal, una hondureña que perdió a sus dos hijos durante un incendio en una vivienda en Prado Alto, San Pedro Sula. El suceso fue captado en video y ha generado una gran indignación por la actitud de Cálix frente a la tragedia.

El hecho se produjo durante una transmisión en vivo, en la cual Cálix informaba sobre el incendio que había acabado con la vida de dos niños. Fue en ese momento en que Espinal apareció notablemente preocupada y sin saber lo que sucedía.

Cálix abordó a la madre de las víctimas y comenzó a preguntarle sobre lo sucedido hasta que terminó por informarle que ambos niños habían muerto. Al instante, la madre entró en estado de shock pero, a pesar de ello, Cálix continuó entrevistándola ante la mirada de todos los que estaban presentes en la escena.

La periodista hondureña persiguió a la madre y se mantuvo haciéndole preguntas hasta que los Cuerpos de Socorro se la llevaron para darle atención médica, ya que no superaba su estado de shock tras la noticia. El video fue publicado por el medio para el que Cálix labora el pasado miércoles 7 de marzo en su fanpage de Facebook.

Ante las muchas críticas y señalamientos en redes sociales, en los cuales la señalan entre otras cosas como poco profesional e insensible, Cálix se vio obligada a publicar una disculpa desde su página de Facebook. “Referente al vídeo que los periodistas y por ende la gente a compartido en las redes sociales quiero decir primeramente, que en ningún momento mi deseo fue herir a esa madre o hacer show, si compartiera el vídeo completo se escucha como llame a las autoridades para que fuesen ellos que dieran la noticia, sólo yo se como ella me miraba y sí le di la noticia pero nunca, jamás para hacerla sufrir; no es mi estilo y los que han visto mi trayectoria lo saben!”, escribió.

“Me equivoque, lo acepto, y eso es lo que hace el ser humano cuando se equivoca, hubiese querido que las autoridades acudieran al llamado que les hice y no fue así, ya No lo puedo cambiar, me disculpo con ella, con su dolor”, continuó.