Una musulmana amenazada de muerte por bailar twerking vistiendo un hiyab

Lee también

Una adolescente musulmana ha recibido amenazas de muerte, luego que se publicara un video en el cual aparece bailando twerking en una calle de la ciudad de Birmingham, mientras utilizaba un "hiyab" (velo musulmán), según recoge el Daily Mail.Alguien filmó a la joven mientras bailaba de manera provocativa una canción de Rihanna, junto a una acompañante y un artista callejero. En el lugar habían muchas personas.Usuarios de redes sociales, sobre todo musulmanes, la han insultado e incluso han insinuado que "hay que matarla", mientras que otros consideran que "solo quería divertirse". La joven posteriormente se disculpó en video por haber "faltado el respeto" al velo religioso.De acuerdo con Daily Mail, la adolescente dijo entre lágrimas que previamente había luchado con la depresión y que hace apenas dos meses empezó a practicar la religión. "A todas las chicas que llevan un hiyab, lo siento por no respetarlo. He aprendido mi error", dijo."Esto se ha vuelto viral y me siento herida, solo quiero que todo el mundo lo deje así y se mantenga alejado. No volveré a hacer algo así nunca más", agregó.