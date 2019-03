Una pasantía que te puede llevar al empleo de tus sueños

Iridian Carranza recuerda que cuando era niña salía a pasear con su familia para comprar hamburguesas en un restaurante de comida rápida cerca al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

“Era uno de nuestros pasatiempos favoritos, comer dentro del carro nuestras hamburguesas y ver los aviones pasar”, dijo la residente de Inglewood al recordar aquellos buenos tiempos.

“Esos eran nuestros paseos favoritos de niños y la forma más barata de divertirnos con mis padres”.

Carranza, hoy de 23 años de edad, poco se imaginaba en su niñez que unos años después —ya como estudiante universitaria— obtendría la oportunidad de participar en una pasantía en el edificio administrativo del

aeropuerto.

En el verano de 2016, la joven fue parte de la primera pasantía remunerada ofrecida por Aeropuertos de Los Ángeles World (LAWA) —un departamento de la ciudad de Los Ángeles dedicado a supervisar los aeropuertos LAX y Van Nuys.

Señaló que quedó muy impresionada después de trabajar en el área de recursos humanos de LAWA ya que en aquel momento no sabía qué iba a hacer una vez que se graduara de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) con una licenciatura en antropología.

“Aquí aprendes mucho de lo que sucede en una agencia pública? Eso me gustó mucho”, dijo la joven de raíces guatemaltecas.

Un año después de su pasantía y tras graduarse de la UCLA en 2017, Carranza solicitó empleo en LAWA.

Afortunadamente su experiencia previa y su tenacidad la llevaron a que a su corta edad se convirtiera en recepcionista y asistente administrativa de la directora ejecutiva de LAWA, Deborah Flint.

“Esta fue la primera y la última pasantía que tomé”, dijo orgullosa la ahora empleada de LAWA. “Los aviones vuelan sobre mi casa todo el tiempo y ahora siento que es una gran experiencia que yo pueda estar trabajando aquí”.

El éxito es de toda la familia

La joven econoce que gran parte de su determinación y sus logros se debe al empoderamiento por parte de sus padres.

“Mi mamá era maestra en Guatemala y ella me motivaba mucho pero no sabía cómo guiarme en el proceso [en EEUU] debido a la barrera del idioma y el sistema… En el colegio yo tuve que buscar mis opciones”, dijo Carranza.

“Mi mamá siempre me motiva? Cada que le digo que estoy tratando [de hacer algo] me dice que tratar no es suficiente, que ‘debo hacerlo’”.

Entre risas también reconoce que sus padres aún están asombrados de sus logros.

“Una vez hicimos un álbum de fotos en el trabajo para el equipo ejecutivo y lo llevé a la casa para que mis padres lo vieran. Ellos me dijeron: “‘¿Tu trabajas con toda esta gente? ¿Y ves a todas esas personas todos los días’? Les dije que sí, que son mis compañeros de trabajo? Ellos [estaban] muy emocionados sin poder creer que estoy trabajando en un lugar como este”, rememoró.

Agregó que su experiencia en el servicio público la motivó para su siguiente paso en la vida y actualmente mientras trabaja tiempo completo en LAWA también estudia su maestría en administración pública en la Universidad del Sur de California (USC).

Prácticas pagadas disponibles en LAWA

Rodrix Jennings, supervisor de programas en LAWA, dijo que la fuerza motriz para realizar las pasantías que comenzaron en el 2016 fueron parte de la iniciativa del alcalde Eric Garcetti para contratar a jóvenes de Los Ángeles.

“LAWA fue uno de los primeros departamentos que se ofrecieron para ofrecer estas pasantías a los jóvenes”, indicó.

En 2016 empezaron con 16 internos y el éxito ha sido tanto que en 2018 sumaron 42; esperan que este año se puedan contratar a 55 en total.

“El objetivo de LAWA es que nosotros podamos formar a los próximos empleados, el futuro de LAWA. Con el actual número de nuestros empleados en edad para retirarse queremos entrenar a los jóvenes para que lleguen estos puestos”, dijo Jennings.

El método es poder unir a los jóvenes que recién comienzan a conocer el terreno con aquellos que se van a retirar y compartan su experiencia.

“Para los estudiantes está bien porque obtienen un empleo y también son expuestos a los diferentes departamentos del aeropuerto”, dijo Jennings.

“Para muchos, como yo, que crecimos en Los Ángeles, cuando piensas en aeropuerto solo piensas en vuelos y aviones pero no te das cuenta de todo lo que sucede detrás para que el aeropuerto funcione”.

Jennings dijo que una vez que los jóvenes terminan su pasantía tienen una idea más clara de lo que quieren hacer con su futuro.

Y aunque la pasantía no garantiza un empleo con LAWA, sí permite que los jóvenes una vez graduados soliciten un trabajo y tal vez como Carranza, podrían ser contratados.

Oportunidad este 2019

La solicitud para este verano ya está abierta y se buscan a estudiantes mayores de 18 años que se hayan graduado de la secundaria, que estudien en colegios comunitarios o universidades y/o que se hayan graduado hace poco con licenciaturas o maestrías.

“La pasantía es pagada, 16.77 dólares la hora pero podría subir a 17 dólares para julio y es un mínimo de 20 horas por semana pero pueden trabajar más? Algunos internos trabajan tiempo completo dependiendo de sus horarios de verano”, dijo Jennings.

Las áreas para solicitar incluyen gestión de aviación, administración de negocios, finanzas, planificación e ingeniería de transporte, administración pública, tecnología de información, aplicación de la ley, relaciones públicas, finanzas entre otras posiciones.

Los estudiantes no necesitan tener experiencia previa o cursos completados en un campo relacionado para ser aceptados para cualquier pasantía ofrecida.

La fecha límite para solicitar es el 30 de abril y los internos seleccionados serán notificados antes del 15 de mayo y tendrán la oportunidad de trabajar ya sea en el aeropuerto de Los Ángeles LAX o en el aeropuerto de Van Nuys

Para solicitar la pasantía visite: https://lawa.ninjagig.com/ y para más preguntas envíe un correo a: [email protected]



