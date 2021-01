Unos 250 migrantes salen en caravana hacia EE.UU. desde el norte de Honduras

Tegucigalpa, 13 ene (EFE).- El Gobierno de Guatemala decretará a partir de este jueves estado de prevención en siete departamentos del país ante la llegada de una caravana migrante procedente de Honduras que busca enfilarse hacia Estados Unidos.



La oficina de comunicación social del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, detalló a periodistas al final de este miércoles que el decreto que ordena el estado de prevención será publicado este jueves en el diario oficial.



La decisión forma parte de "las acciones de prevención y seguridad contempladas" por el Gobierno de Giammattei ante la "inminente intención de grupos de personas de desplazarse por el territorio nacional", de acuerdo a la secretaria de comunicación social, Patricia Letona.



Los siete departamentos donde se pondrá en vigor el estado de prevención por un período de 15 días son Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa y Petén, los primeros cuatro de ellos fronterizos o muy cercanos a Honduras.



Precisamente unas 250 personas salieron esta noche desde Honduras en caravana hacia el punto aduanero de Corinto, fronterizo con Guatemala, con la idea de llegar a Estados Unidos, adelantándose a la movilización que se ha venido anunciando en redes sociales para el próximo viernes.



"Mas nos vamos por el motivo de que hemos perdido todo, uno por lo de la pandemia (de covid-19) y otro por los huracanes que han pasado Iota y Eta (en noviembre)", relató escuetamente al "Telenoticiero TN5", una mujer que no se identificó por su nombre, pero que dijo que va con su familia y proceden de El Cajón, departamento de Ocotepeque, colindante con Guatemala.



Agregó que a ella nadie la citó para salir en la caravana, sino que se enteró en la red social Facebook, "porque ahí salen los comunicados".



Los migrantes salieron a pie de la Central Metropolitana de Autobuses de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, situada en el extremo sur de esa ciudad, la segunda más importante del país, con una bandera extendida de su país, en azul y blanco.



Hacia las 21:00 horas locales (03:00 GMT) la pequeña caravana, en la que van hombres, mujeres y niños, paró para que tomasen un descanso en un bulevar, en el norte de la ciudad, en un punto cercano a la autopista que, desde San Pedro Sula, conduce hacia Puerto Cortés, en el departamento del mismo nombre, y Corinto.



"Nos vamos a ir, aunque sea despacio", expresó la misma mujer, joven, mientras descansaba sentada a orillas de un bulevar, donde una media hora después continuaron con su caminata.



Desde el pasado día 1 se ha venido promoviendo en Facebook la primera caravana de inmigrantes hondureños que esperan llegar a Estados Unidos, pese a que autoridades migratorias de ese país, Guatemala y México, han advertido de que no permitirán el ingreso de personas que se movilicen de manera irregular.



Además, han reiterado que se exponen a los peligros que implican las movilizaciones masivas y al contagio con covid-19.



Desde marzo de 2020, cuando la covid-19 se comenzó a expandir en Honduras, 3.320 personas han muerto, mientras que 131.009 han sido contagiadas, informó hoy el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



El lunes, los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México hicieron un "fuerte llamado" a los migrantes de sus países que pretenden viajar en caravanas hacia Estados Unidos, a evitar exponer a niños y adolescentes no acompañados y separados, por el peligro al que los exponen.



Llevar menores en las caravanas implica exponerlos "a los peligros que conlleva el trayecto migratorio irregular, previendo que sean posibles víctimas de delitos asociados a la migración irregular", subraya un comunicado emitido por funcionarios de los cuatro países, luego de una reunión que celebraron en el sector de Corinto.

Lee también