Unos padres van al tribunal para sacar a su hijo de 30 años de su casa

En un caso real de "Failure to Launch", un juez de Nueva York ordenó ayer a un hombre de 30 años que se mude de la casa de sus padres después de ir a la corte para tener que expulsarlo del hogar.

Michael Rotondo le dijo al juez que sabe que sus padres lo quieren fuera de la casa de dos pisos que comparten. Pero argumentó que como miembro de la familia, tiene derecho a seis meses más de tiempo.

El juez de la Corte Suprema del estado Donald Greenwood rechazó eso por indignante, informó el Post-Standard de Syracuse.

Rotondo dijo a los periodistas que apelará.

Mark y Christina Rotondo presentaron el caso judicial después de que se ignoraron varias cartas de desalojo que ofrecían dinero y otra ayuda.

Los padres no contestaron una llamada pidiendo comentarios el martes y sus cartas, presentadas en la corte, no dan sus razones para querer que su hijo salga de la casa. Le dicen que consiga un trabajo y mueva su averiado Volkswagen Passat.

"Michael, aquí tenemos $1,100 para que puedas encontrar un lugar donde quedarte", comienza una carta el 18 de febrero. Continúa sugiriendo que venda su radio, algunas herramientas y todas las armas que pueda tener para ganar dinero y espacio.

"Hay trabajos disponibles incluso para aquellos con un historial de trabajo pobre como el tuyo", dice la carta. "Consigue uno. ¡Tienes que trabajar!".

Está firmado "Christina y Mark Rotondo".

Mientras los reporteros observaban en el tribunal, Michael Rotondo se entrevistó con Greenwood durante 30 minutos, y en un momento se negaron a la solicitud del juez de resolver las cosas directamente a sus padres, que estaban sentados en silencio cerca de ellos.

Cuando Greenwood llamó a Rotondo al banco, el hijo de pelo largo y barbado intentó llevar el podio con él, notando que contenía los micrófonos de los periodistas.

Luego llamó a los equipos de cámaras de televisión para que lo esperaran afuera del juzgado. Allí, respondió a sus preguntas, diciéndoles que ocupa una habitación en la casa de sus padres, que no les habla y que no está listo para salir de casa. Dijo que tenía un negocio, pero no dio más detalles.

"Mi negocio es asunto mío", dijo.

El juez instruyó al abogado de los padres a redactar una orden de desalojo. El abogado Anthony Adorante dijo que le daría a Rotondo un plazo razonable para desalojar.

En la comedia romántica de Matthew McConaughey de 2006, los padres del hijo adulto contratan a una mujer para tratar de acelerar la salida de su hijo.