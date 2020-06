VIDEO | La invasión de langostas en Argentina, muy difícil de controlar, que amenaza a agricultores

La manga de langostas que ingresó, en primera instancia el 21 de mayo pasado desde Paraguay a Formosa, ya amenaza a los productores de Corrientes quienes ya están en alerta para evitar grandes pérdidas en plantaciones cítricas, hortícolas y temen que se dirijan a la zona de yerba y el te. En Santa Fe, adonde llegó el pasado miércoles, afectó campos de trigo y avena de pequeños productores. Pero todavía no hay un registro real del impacto causado por la manga de langosta.

Los especialistas creen que, si se dan las condiciones climáticas previstas hasta ahora, el grupo de insectos, que cubre aproximadamente 10 kilómetros a la redonda, podría pasar a Entre Ríos, emigrar hacia Uruguay o Brasil. Todo depende de la cuestión climática de las próximas horas, sobre todo el viento, aclararon. Una manga de langostas de 10 kilómetros cuadrados equivale a 350.000 personas comiendo.

Según Héctor Medina, jefe del programa de Control de Langostas y Tucuras del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, (Senasa) en las últimas horas la manga fue detectada en Perugorría y cerca de Goya, Corrientes. "Es una plaga que se mueve con el viento y las temperaturas. Estamos muy atentos con lo que pueda pasar con clima", indicó.

"Los daños en la provincia de Formosa no fueron tan relevantes. Afectó a pequeños productores de cultivos de maíz, mandioca y caña de azúcar, pero todavía no se ha relevado el dato de lo que representa en el impacto", indicó Medina.

Sobre los cultivos de Santa Fe, señaló que mayormente se están presentando en campos de trigo en proceso de crecimiento. "El jueves y el viernes hubo denuncias en esa provincia, pero sabemos que el impacto no ha sido considerable, no lo tenemos tan concreto porque la manga se va moviendo", añadió.

Si bien el especialista resaltó que la langosta es una plaga rural, a veces avanza sobre las zonas urbanas. No obstante, aclaró que "no causa ningún daño directo al ser humano, ya que se alimenta de vegetales y no hay riesgo para la salud de las personas".

Una de las soluciones, indicó, sería bajar la población. "La langosta es nativa de la región y ahora superó el nivel del umbral. Es migratoria y transfronteriza, para controlarla se hace un monitoreo temprano, pero este grupo viene de Paraguay. En este momento, estamos trabajando en un plan de manejo de la langosta sudamericana, por eso se dan las alertas tempranas entre fronteras", resaltó.

Las langostas llegaron a Corrientes Crédito: Gentileza Senasa

Según manifestó Medina, en Corrientes desde hace 73 años no se presentaba un grupo de langostas de esta magnitud, aunque señaló que, si hubo poblaciones más pequeñas, no hay registro de fuertes picos poblacionales como el que se está viendo ahora.

"Estamos en alerta por las plantaciones de yerba, los monitoreadores están pendiente para ver para dónde se dirigen. Si van hacia Virasoro, San Carlos o la zona de los yerbales, a cualquiera de las zonas que crucen estamos complicados. Había expectativas de que crucen las fronteras o se vuelvan al río", dijo Norberto Mortola, secretario de Agricultura de Corrientes.

"Si llegan a Juan Pujol o Mocoretá, donde hay mucho citrus, arándanos, limones y mandarinas también estamos complicados al igual que en la zona de las hortalizas de los campos que son zonas productivas por excelencia", resaltó.

"Si esta plaga entra a los lugares donde tenemos yerbatales o frutales, podría ser una catástrofe", agregó. También anticipó que el Senasa junto con el Ministerio de Agricultura de esa provincia van a desplegar un avión fumigador entre las 8 y las 10 de la mañana para tratar de disminuir con algunas pasadas los insectos.

En esa línea, Francisco Velar, secretario de la Sociedad Rural de Corrientes, sostuvo que para disminuir el impacto para los cultivos "se ha fumigado en Villa Córdoba preventivamente y hasta ahora no llegó avanzar. Cruzó el río Paraná a la altura de Lavalle (Santa Fe), pero Corrientes hizo una fumigación preventiva para evitar que avancen", aseveró.

La preocupación está ante eventuales daños para los productores regionales. "Lo que más podría afectar son las plantas cítricos y horticultura. En principio parece que se trataría de una variedad de langostas no muy voraz", agregó.

Según destacan los especialistas, las condiciones de alta temperatura, con precipitaciones de viento y humedad son las propicias para que la plaga multiplique su población.