"Va a tratar de robar esta elección": los temores a un conflicto en las presidenciales de noviembre en EUA donde Donald Trump busca ser reelecto

* Este artículo se publicó el 12 de junio y ha sido actualizado y republicado este jueves después de que el presidente Donald Trump sugiriera el aplazamiento de las elecciones.

En un país como Estados Unidos, maltrecho por una pandemia y el desplome de la economía, dividido bajo la presidencia de Donald Trump y crispado por problemas raciales, algunos se preguntan si puede caber otra crisis.

Y el temor de especialistas es que, en efecto, la nación se encamine ahora a un conflicto serio por las elecciones del 3 de noviembre.

Ese recelo ha crecido con recientes tuits de Trump en los que planteó, sin fundamento, el riesgo de que haya fraude electoral y apuntó en particular contra la votación por correo que se expande en el país debido a la pandemia de coronavirus.

"Estados Unidos no puede tener todas las votaciones por correo. Será la Elección Amañada más grande de la historia", tuiteó el presidente el 24 de mayo, pese a que él mismo ha utilizado ese método de sufragio a la distancia en el pasado.

También afirmó que están "intentando usar el covid para esta estafa".

Este jueves 30 de julio fue más allá y por primera vez sugirió en un tuit el aplazamiento de las elecciones.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???