Vamos a “cualquier ciudad española donde la guerra no llegue”: el drama de las madres de familia que huyen de Ucrania

Natalia (Kiev, 32 años) salió de su ciudad natal con sus dos hijos, Ergen, de 7 años y Dmitro, de 5 años. Afirma que lleva más de cuatro noches durmiendo en el suelo de la estación de trenes de la ciudad de Cracovia mientras espera un autobús que la lleve a Berlín (Alemania), para luego continuar su recorrido hasta “cualquier ciudad española donde la guerra no llegue”.

Foto/LPG William Pérez

Natalia, cuyos ojos desbordan cansancio extremo, llora al recordar a su marido y de quien únicamente alcanzó a decir: “está protegiendo a nuestro país y al futuro de nuestros hijos y no sé si volveré a verlo o no”.

Todas sus pertenencias se encuentran en su maleta roja, y al preguntarle sobre lo que tenía dentro, con rostro tímido y un poco avergonzado, respondió: “ropa de invierno para mis niños y algo de ropa para mí”. ¿De qué vive Natalia y sus hijos? De la solidaridad polaca. “No sé qué haría si los polacos no ayudaran tanto como lo hacen, he salido de casa con muy poco dinero”, finaliza.

Foto/LPG William Pérez



De historia similar es Lidia (Dnipro, 30 años) quien llegó el pasado domingo a Cracovia después de más de “tres días de trayecto en tren”, recorrido en el que, aseguró, no comió prácticamente nada. Estará solo un día en Cracovia y continuará su viaje hasta Berlín, donde tiene a una amiga de la infancia. Asegura que cogió “lo imprescindible” para realizar el viaje, mientras muestra las pocas cosas que lleva en su mochila: dos mudadas limpias para cada uno de sus hijos y una para ella; además, de algunos artículos de aseo personal. Afirma que su ciudad está siendo bombardeada y pide ayuda a la Comunidad Internacional para que paren “la carnicería que Putin está cometiendo contra el pueblo ucraniano”.

Foto/LPG William Pérez



¿Cuántas personas han huido de Ucrania?



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que 2 millones 698 mil 280 personas han huido de Ucrania desde el pasado 24 de febrero hasta el lunes 14 de marzo. De esta cifra, más de un millón 700 mil refugiados han cruzado la frontera polaca. Para los ucranianos, la estación de tren de la ciudad a la que lleguen se convertirá en su primer refugio, que puede durar desde un par de horas -para los que tienen amigos o familiares en Polonia- o hasta días -para aquellos que no tienen a nadie fuera de Ucrania. Las estaciones de trenes polacas se han convertido en un inmenso centro de acopio y de apoyo hacia aquellas madres y sus hijos que huyen del horror de la guerra.





Continúan las protestas de ucranianos en Polonia



Como cada día, a mediodía en punto, desde que comenzó el bombardeo ruso a Ucrania, decenas de ucranianos se dan cita en la Plaza Central del Ayuntamiento (alcaldía) de Cracovia para exigirle a la OTAN que cierre el espacio aéreo ucraniano. Al grito de “OTAN cierra el cielo” los manifestantes expresan su descontento, hacia lo que catalogan como medidas tibias de la Comunidad Europea hacia el régimen de Vladimir Putin.

Foto/LPG William Pérez



“Hermanos, ayer fuimos nosotros, mañana podría ser Polonia”, afirma uno de ucranianos que protesta en la plaza, mientras la multitud aplaude y corea “Viva Ucrania”. “Lo que más me indigna y me llena de rabia es lo desamparado que la Comunidad Internacional nos tiene”, comenta Olena (Dnipro, 35 años) y quien se dirige hacia Alemania. “Realicé una travesía de más de 2 días en bus, para un recorrido que normalmente no dura más de 3 horas”, manifiesta, con una gota de pesimismo, al recordar el tiempo que le tomó llegar desde Leópolis hasta la frontera con Polonia. Al preguntarle sobre cómo ve el panorama ucraniano respondió: “Ucrania no sobrevivirá sin la ayuda de la Unión Europea y, por lo visto, la Unión Europea tiene miedo de entrometerse en el conflicto y por ello estamos aquí exigiendo a la OTAN que cierre el espacio aéreo ucraniano”, finalizó.



Voluntarios de toda la Unión Europea



Cientos de voluntarios procedentes de toda la Unión Europea han viajado a Polonia con el único propósito de ayudar. “No hablo ni polaco ni ucraniano ni ruso”, asegura -entre risas- Álvaro (País Vasco, 35 años) y para quien “la guerra queda allá lejos”, aunque solo estemos a 300 kilómetros de la frontera. “Estaré aquí por dos semanas, moviendo cajas, dando dirección e intentando ayudar”, acota. Para Gonzalo (Lima, 56 años) “el shock para los ucranianos vendrá luego, por el momento muestran entereza y esa templanza es la que nos motiva a ayudarles”, termina.

Foto/LPG William Pérez