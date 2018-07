Vecinos investigados por golpear a un ladrón

Un hombre y una mujer llegaron en una moto a un comercio ubicado en el kilómetro 3 de Camino del Andaluz, Uruguay. Era la hora 13:00 del domingo y ya quedaba poca gente en la pollería. Apuntaron a los clientes, entre ellos varios niños. Exigieron la recaudación. "Dame la plata o te quemo", gritó el hombre. Ella fue más delicada: "Entreguen la plata que no les haremos nada".

Carlos, el dueño del comercio, le ordenó a su hija que les entregara todo y con disimulo apretó el botón de pánico. Se llevaron $ 1.800. Huyeron por un camino vecinal y en la carrera se dieron contra una zanja. Cayeron al suelo y corrieron hacia una cañada cercana.

En un abrir y cerrar de ojos, al menos 100 vecinos salieron detrás de los delincuentes, según estima Carlos. En la corrida, el asaltante se dio vuelta y disparó sobre la turba que lo perseguía. Tiró del gatillo dos veces. Salió un tiro, el otro quedó en la recámara.

En eso aparecieron los policías. Llegaron de las seccionales de Pando, Toledo y de la Policía Nacional de Tránsito. Los uniformados también tiraron pero la pareja no se entregó. En determinado momento, la mujer fue capturada y el hombre se tiró al agua. Los vecinos siguieron buscando al delincuente.

Cuando los vecinos lograron detener al rapiñero lo golpearon de forma feroz, según se pudo observar en una serie de tres videos que se hicieron virales ayer. En uno de ellos se puede ver a un grupo de hombres vestidos de civil, junto a un curso de agua, que llevan a un sujeto herido y atado.

En el segundo video se observa cómo lo colocan contra la orilla y lo golpean. Le pegan patadas y puñetazos en la cabeza.

"Mi hijo chico de dos años estaba adentro, perro, perro", gritó un hombre mientras golpeaba con un zapato al ladrón. Cuando lo van a subir, un hombre pide que se lo dejen. Lo hacen. Le practica un submarino. El ladrón pide que lo suelten. Alguien indica que le peguen en la espalda. Lo hacen.

En otro video se ve el final de la paliza. "Ya está gurises, ya está", dice un hombre uniformado y con chaleco antibalas y, junto a un civil, se lleva al delincuente. Llueven los insultos y golpes. El maltrecho rapiñero sangra por un ojo. Fin del video.

El rapiñero está internado en estado delicado. Tiene custodia policial. Cuando salga del centro asistencial tendrá que responder por la rapiña y el disparo hacia la multitud.

Ayer la fiscal de Pando, Silvia Lovesio, solicitó a la juez Patricia Ferreira la homologación del acuerdo con la cómplice del rapiñero. Tras un juicio abreviado, fue condenada a tres años de penitenciaría por rapiña especialmente agravada.

Se trata de una joven de 19 años de edad, primaria absoluta y menor relativa, según explicó a El País la fiscal Lovesio.

En esta jornada la Fiscalía comenzará a investigar la participación de los vecinos.

"Es un hecho muy complejo, estamos trabajando, vamos a diligenciar la prueba. No estamos ante la figura de un arresto ciudadano. No me quiero adelantar por una cuestión de responsabilidad y de garantías. Podemos estar ante responsables que se han apartado de la ley y han incumplido determinadas conductas que pueden ameritar una sanción penal", dijo a El País la fiscal Lovesio.

En esta jornada proseguirá la investigación de la Fiscalía y no se descarta que se solicite alguna detención de los vecinos que intervinieron en el hecho.

Ayer, mientras el móvil de Canal 12 transmitía desde el lugar de los hechos, se acercó una mujer que se presentó como Vanessa y dijo ser la esposa del rapiñero. "Yo fui al hospital de Pando y lo vi: no tiene forma en la cara, ya perdió un ojo y le fracturaron todos los huesos de la cara. No puede ni hablar. Ahora está en el Maciel grave", dijo. "Que pague por lo que hizo, pero no así", aseveró.