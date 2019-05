Venezuela: "Oposición midió mal apoyo militar", líder de la oposición, Juan Guaidó

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, reconoció el sábado pasado, en entrevista con el Washington Post, los errores cometidos al intentar provocar un levantamiento militar y no descartó una opción militar estadounidense junto con fuerzas locales.

Después de una semana, se desmoronó un plan clandestino para derrocar al presidente Nicolás Maduro y Guaidó reconoció que la oposición había calculado mal su apoyo dentro del ejército.

En la entrevista con Washington Post, Guaidó sugirió que esperaba que Maduro dimitiera en medio de una oleada de desertores dentro del ejército. En cambio, su llamado a las fuerzas armadas para abandonar a Maduro no produjo deserciones masivas.

"Quizá porque todavía necesitamos más soldados, y necesitamos más funcionarios del régimen para estar dispuestos a apoyarlo, para respaldar la constitución", dijo Guaidó.

La administración de Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, y hay presiones al Pentágono para una posible participación militar. Al preguntarle qué haría si el asesor de seguridad nacional, John Bolton, lo llamara con una oferta de intervención de Estados Unidos, Guaidó dijo que respondería: "Querido amigo, gracias por toda la ayuda que ha brindado a la causa justa. Gracias por la opción, la evaluaremos y probablemente la consideraremos en el parlamento para resolver esta crisis. Si es necesario, talvez lo aprobemos".

La intervención militar sigue siendo en gran medida impopular incluso entre los venezolanos que se oponen a Maduro.

Sin embargo, después del fallido levantamiento del martes, Guaidó ahora puede estar librando una batalla en dos frentes: para derrocar a Maduro y para mantener unida a la oposición.

El desmoronamiento de un plan establecido para expulsar a Maduro, incluidas las negociaciones con sus leales principales, generó divisiones dentro de la oposición. Algunos de sus líderes reclaman sobre lo que salió mal. Y corre el riesgo de robar a la oposición lo que se convirtió en su activo más fuerte en los últimos meses: la unidad.

Y culpan a Leopoldo López, el mentor de Guaidó, quien escapó del arresto domiciliario, de anular el plan. López fue uno de los arquitectos clave de las negociaciones secretas con leales al gobierno que debían volverse contra Maduro el martes. Pero su aspecto público triunfante después de escapar de una base militar, según los expertos, no se esperaba. Algunos argumentan que puede haber interrumpido un plan establecido en el que algunos de los leales a los líderes de Maduro estaban dispuestos a obligarlo a salir.

Lo que en realidad persuadió al círculo interno de Maduro para cerrar filas, en cambio, sigue siendo un misterio. Y Guaidó no discutió las negociaciones ni los detalles del plan de la oposición.

"El evento sacudió la política venezolana", dijo Carlos Romero, un analista político venezolano. "La gente está confundida, herida, desmotivada".

Guaidó trató de minimizar las divisiones internas en la oposición. "Una sola causa nos une, no solo como oposición sino también a la sociedad civil".

Cuando le preguntaron si el secretario de Estado, Mike Pompeo, había dañado las negociaciones de oposición al mencionar los nombres de los presuntos conspiradores que estaban dispuestos a volverse contra Maduro, incluido su ministro de defensa, Vladimir Padrino López, dijo que Pompeo no hizo.

El plan para avanzar, dijo, sigue siendo una combinación de presión internacional, intentos de atraer a los leales a Maduro y acción callejera. Pero Guaidó está enfrentando el desafío adicional de agotamiento y frustración en la calle venezolana.

Una marcha el miércoles, inmediatamente después del fallido levantamiento, atrajo a muchos miles. Pero para el sábado, otra fracasó.

Reconoció tácitamente que el plan implementado por la oposición no funcionó, y dijo que su campamento estaba tratando de hacer contactos con los militares y los principales civiles de Maduro.

"Que no tuvo éxito la primera vez, no significa que no sea válido", dijo. "Estamos frente a un muro que es una dictadura absoluta (...) Hemos reconocido nuestros errores: lo que no hicimos y (lo que) hicimos demasiado".

Y pese a las presiones, dijo que sentarse a negociar con Maduro no es una opción.

Agregó que aunque la impresión es que la oposición no es tan fuerte, se mostró que Maduro es más débil de lo que muchos anticipaban.

También se le cuestionó por qué cree que a pesar del levantamiento aún no ordena su captura.

Porque Maduro, insistió, "tiene miedo".