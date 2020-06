Venezuela: Trump no descarta reunirse con Maduro y dice que "no estaba necesariamente a favor" de apoyar a Guaidó

Getty Images Trump no parece especialmente entusiasta con Guaidó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó una futura reunión con el cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, si bien dijo estar "firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela".

Pero en una entrevista con el portal Axios, el mandatario estadounidense tampoco se mostró especialmente entusiasmado con el hombre que su gobierno reconoce como legítimo presidente del país sudamericano, Juan Guaidó.

"A Guaidó lo eligieron. Creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gusta, a otras no. Así que no tuve problemas", dijo de la recomendación de apoyar a Guaidó.

"Podría haber vivido con o sin (ese apoyo). Pero estaba firmemente en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela", aseguró.

Guaidó, el presidente del parlamento venezolano, se declaró presidente legítimo de Venezuela luego de la cuestionada victoria de Maduro en las elecciones de mayo 2018, que no fueron reconocidas por varios países.

"No creo que haya sido…, ya sabes, no creo que haya sido especialmente significativo de una forma u otra", dijo Trump del político venezolano, según los extractos de la entrevista adelantados por Axios el domingo.

Getty Images Según Bolton, Trump considera que Guaidó es débil y Maduro fuerte.

Según el portal, esto vendría a confirmar lo afirmado por el exasesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, quien en un inminente libro de memorias asegura que Guaidó es percibido como "débil" por el presidente estadounidense.

"Tal vez lo pensaría"

Así las cosas, para Axios la posibilidad de un cambio radical en la política de EE.UU. hacia Venezuela no puede descartare, y más si se considera la aparente disposición de Trump a reunirse con Maduro en el futuro.

"Creo que tal vez lo pensaría. A Maduro le gustaría reunirse. Y yo nunca me opongo a las reuniones. Ya sabes, raramente me opongo a las reuniones. Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones", dijo el mandatario.

"Pero, en este momento, las he rechazado", insistió.

AFP A Maduro le gustaría reunirse con Trump.

Según Axios, el gobierno de Maduro le ha solicitado a la Casa Blanca una reunión en al menos dos oportunidades.

Y el portal cita a un exfuncionario de la administración Trump que afirma que durante 2017 y 2018 las posibilidades de una reunión entre Trump y Maduro era "una preocupación recurrente".

"Si Trump se reúne con Maduro, eso cambiaría por completo la política de su administración sobre Venezuela. Altos funcionarios de la administración, incluido el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo, han invertido una gran cantidad de energía en apoyar a Guaidó", afirma Axios.

"Y en marzo, el Fiscal General Bill Barr anunció que el Departamento de Justicia estaba acusando a Maduro de narcoterrorismo. El comunicado de prensa del Departamento de Justicia que anunciaba los cargos se refería a él como el 'ex presidente de Venezuela'", recuerda la publicación.

