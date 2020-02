Venezuela: cómo ayuda el gigante Rosneft a Nicolás Maduro y por qué es clave en el nuevo pulso entre Estados Unidos y Rusia en el país sudamericano

Enlace copiado

Getty Images Rosneft ha ignorado las sanciones de EE.UU. y ha mantenido sus operaciones en Venezuela. Estados Unidos y Rusia vuelven a mirarse de reojo en Venezuela. Si Washington mostraba esta semana su renovado apoyo al líder opositor, Juan Guaidó, con una ovación en el Congreso y una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el gobierno de Nicolás Maduro espera este viernes la visita de Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso.

La visita de Lavrov permitirá a Maduro escenificar el apoyo de Rusia, su gran valedor en la escena internacional, en un momento en el que Guaidó se esfuerza en exhibir el respaldo de los países que, como Estados Unidos, lo reconocen como presidente interino de Venezuela.

Según escribió en The New York Times David Smilde, de la Oficina de Washington para América Latina, "no es coincidencia" que Lavrov llegue a la capital venezolana poco después de la visita de Guaidó a Washington y de la gira del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, por varias de las antiguas repúblicas soviéticas, a las que Moscú considera su área de influencia.

Este miércoles, un alto funcionario de la Casa Blanca recordó que la política de la administración Trump es aplicar la "máxima presión" para provocar la salida de Maduro del poder.