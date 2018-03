Venezuela despliega sus fuerzas para advertir a potenciales agresores

Lee también

Un largo ejercicio cívico-militar "antiimperialista" se desarrolló ayer en Venezuela por orden del jefe de Estado, Nicolás Maduro, que advirtió que con estas estrategias se evitarán las agresiones militares externas y señaló que si su país es desestabilizado, toda la región se verá severamente afectada.



El presidente encabezó la actividad desde el céntrico estado Miranda desde donde hizo contactos televisivos con diferentes generales y jefes de los ejercicios que se ejecutaron en otras zonas del país en las que se exhibieron diferentes armas, tanques de guerra y combates simulados.



"Lo que estamos haciendo es llevando a la práctica todo el concepto estratégico, toda la teoría, toda la preparación y todo el armamento que está dispuesto para hacer a nuestro país un país que no pueda ser tocado jamás por ninguna potencia imperialista o por ningún lacayo que se atreva a agredir militarmente a nuestro país", dijo.



En cadena obligatoria de radio y televisión indicó que en el llamado "Ejercicio de Defensa Integral Antiimperialista Zamora 200" participaron casi 600.000 personas entre militares y civiles, una actividad que, dijo, no tiene "precedentes en la historia militar de Venezuela".



También aseguró que "la estabilidad de Venezuela es la estabilidad de Suramérica y de El Caribe", y advirtió que "si Venezuela fuera desestabilizada, dividida y cuarteada" se desestabilizaría toda la región.



"Si Venezuela fuera agredida algún día por distintas modalidades de agresión nosotros tendríamos el derecho histórico de pasar de la defensiva a la ofensiva, tendríamos el derecho histórico de combatir en todo el territorio americano por la libertad de nuestro pueblo", agregó.



Ante todas estas posibilidades señaló que es "de interés común" de todo el hemisferio defender la unión de Venezuela y su estabilidad política, social, económica y militar.



Maduro también aprovechó que hoy se cumplen 161 años de la aparición de la virgen Divina Pastora en el occidental estado Lara para "invocar" sus bendiciones "para la paz" del país.



"Divina Pastora llénanos de tu paz, de tus bendiciones, de tu fuerza para darle paz, bendiciones y fuerza a nuestro pueblo, a nuestra patria Venezuela, a hacerla grande", pidió el presidente.



Desde la multitudinaria procesión de la virgen, el arzobispo de Barquisimeto, monseñor Antonio López Castillo, pidió por su parte que se respete la Constitución de Venezuela y llamó a los devotos pedir porque "el pueblo viva en libertad" y por una "Venezuela libre".



El monseñor afirmó que la Virgen María protege contra "sistemas totalitarios que aplastan al pueblo" y exhortó al pueblo a seguir pidiendo "para que dios nos conceda y nos de la Venezuela que queremos todos".



Y durante la actividad que se realizó en el oeste de Caracas enmarcada en el ejercicio cívico-militar el diputado chavista Diosdado Cabello apuntó que Venezuela "sí es una amenaza", al comentar que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prorrogó ayer por un año más la "emergencia nacional" sobre el país caribeño.



"Nosotros le decimos desde aquí: Sí somos una amenaza porque queremos la paz, sí somos una amenaza porque somos socialistas, sí somos una amenaza porque somos revolucionarios, sí somos una amenaza porque somos chavistas", señaló el considerado número dos del chavismo.



"El imperialismo con su odio, atacando el señor Obama, destila su odio contra Venezuela, contra los hijos de esta patria, váyase de una vez que aquí seguirá la revolución bolivariana, váyase de una vez y deje en paz al mundo, deje en paz a los pueblos del mundo", agregó.



Apuntó que Obama, "con su Premio Nobel de la Paz (...) llevó la guerra a todos los rincones del mundo", y agregó que hoy en Venezuela el pueblo está unido a la fuerza armada para "defender la patria" como lo pidió el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) que impulsó la llamada revolución bolivariana.



Por su parte, el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, criticó los ejercicios al señalar que esta actividad se realiza mientras el pueblo sufre como consecuencia de la severa crisis económica que atraviesa país.



"Varios enchufados (que se benefician del Gobierno) adelantaron hoy el Carnaval, se disfrazaron contra su guerra imaginaria, pero la guerra contra el hambre no es con ellos!", escribió Capriles en su cuenta de Twitter.