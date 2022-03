Venezuela libera a dos estadounidenses tras la reunión entre Maduro y funcionarios de EE.UU.

Jorge Arreaza/Twitter Uno de los liberados es uno de los seis ejecutivos de Citgo presos en Venezuela.

Un exejecutivo de Citgo, la subsidiaria estadounidense de la compañía petrolera estatal de Venezuela, y un turista cubano-estadounidense, condenados por corrupción y terrorismo respectivamente, fueron liberados en Venezuela este martes.

La liberación de Gustavo Cárdenas fue confirmada por la agencia de noticias AFP citando a su abogado. El hombre hace parte de los "Citgo 6", un grupo de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela desde 2017.

El segundo liberado, Jorge Alberto Fernández, había sido arrestado en 2021 cuando entró como turista al país sudamericano con un dron.

La noticia ocurre pocos días después de que una delegación de Estados Unidos de alto nivel se reuniera con el presidente Nicolás Maduro por primera vez en Caracas desde que ambos países rompieron relaciones en 2019.

Según la Casa Blanca, en el encuentro se discutieron "temas energéticos" en el contexto de la invasión a Ucrania. Por su parte Maduro calificó la reunión de "respetuosa, cordial y muy diplomática".

La noticia de la reunión causó sorpresa y malestar entre la oposición venezolana, pese a que los emisarios estadounidenses también se reunieron con Juan Guaidó, quien Estados Unidos reconoce como el legítimo presidente de Venezuela

Getty Images Protesta de apoyo a Ucrania en Caracas.

El trato de Venezuela a los ejecutivos de Citgo detenidos ha variado a medida que las relaciones entre EE.UU. y Venezuela se han calentado y enfriado. A veces los detenidos estaban en prisión, otras veces en arresto domiciliario.

En 2020 fueron recluidos en una celda individual en la prisión subterránea de la policía secreta de Venezuela, donde Naciones Unidas ha documentado irregularidades y abusos contra los derechos humanos en el caso de al menos uno de ellos.

Pero en mayo de 2021 fueron sacados de prisión y enviados a cumplir arresto domiciliario, una decisón que el gobierno Biden acogió positivamente.

Alternativas al petróleo ruso

De acuerdo a los expertos consultados por el diario The New York Times, que filtró la información sobre la reunión y su particular contexto el fin de semana pasado, Washington está buscando alternativas al petróleo ruso.

Getty Images Protesta contra la invasión rusa a Ucrania en Caracas.

Este martes el presidente estadounidense Joe Biden anunció la prohibición total e inmediata de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia como sanción por la invasión de Putin a Ucrania.

Desde abril de 2019, EE.UU. no permite que Venezuela negocie su crudo en el mercado estadounidense, un comercio que le representaba el 96% de los ingresos al país sudamericano.

Pero cuando se empezaron a aplicar las sanciones contra las exportaciones de gas y petróleo de Rusia, varias figuras influyentes afiliadas a los dos principales partidos políticos de EE.UU. apuntaron a Venezuela como un potencial sustituto para suplir la escasez generada por las sanciones.

Venezuela produce unos 800.000 barriles de petróleo diarios, apenas una fracción de los 3 millones que produjo al día durante años.

400.000 barriles más

Este martes el titular de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, le dijo a la BBC que su país podría aumentar su producción de petróleo en 400.000 barriles por día para ayudar a reemplazar el petróleo ruso.

Getty Images Venezuela es aliado de Rusia. En la foto, Nicolas Maduro (der.) con el viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, en febrero.

Quintero aseguró que el país sudamericano cuenta con la infraestructura para elevar sus niveles de producción de los actuales 800.000 barriles diarios a 1,2 millones.

"Eso nos permitirá satisfacer algunas de las necesidades [en] el mercado norteamericano", dijo.

Quintero aseguró que no espera que se levanten las sanciones, impuestas por el expresidente Donald Trump, pero que la administración de Biden probablemente emitirá licencias que permitan a las empresas extranjeras operar en Venezuela, eximiéndolas así de las sanciones.

Esto, dijo, también permitiría la inversión extranjera muy necesaria en la industria petrolera de Venezuela, hambrienta de efectivo, y aliviaría la escasez de trabajadores capacitados.

"Detenidos injustamente"

En un comunicado publicado el martes por la noche, Joe Biden dijo que Cárdenas y Fernández fueron "detenidos injustamente en Venezuela".

"Estos hombres son padres que perdieron un tiempo precioso con sus hijos y todos los que aman, y sus familias han sufrido cada día de su ausencia", agregó.

"Mientras celebramos el regreso de Cárdenas y Fernández, también recordamos los nombres y las historias de todos los estadounidenses que están siendo retenidos injustamente en contra de su voluntad: en Venezuela, Rusia, Afganistán, Siria, China, Irán y otros lugares del mundo".

El mandatario aplaudió los esfuerzos del Enviado de Asuntos de Rehenes por su gestión.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.