Viajero colombiano: “No nos digan todo el tiempo que su país es peligroso, no nos digan que no se puede visitar”

Lee también

JL Pastor es un bloggero colombiano que recientemente visitó El Salvador. Trabaja para Colombia Travel Blog, un sitio dedicado desde 2010 a contar historias y consejos del país sudamericano y del resto del mundo.Él hace una valoración entre los aspectos positivos de El Salvador y los '"negativos". Quedó maravillado con el calor de los salvadoreños, y les motiva a resaltar lo mejor del país: "Que no pueden dejar que un porcentaje menor de malos compatriotas suyos sean los que dañen el corazón enorme de su país. En El Salvador los buenos son muchos más", dice JL."No nos digan cuando visitamos su país que mejor hubiéramos ido a “popa, soyabronx, guadapabeach, mejicabech, la zacarraca, zacatras, la tutu y la campanera” para ver el verdadero El Salvador, porque en Lima existen Los Barracones, en Buenos Aires El Fuerte Apache, en Santiago de Chile La Villa Parinacota y en Rio de Janeiro esta la Villa Cruzeiro y cuando estuvimos ahí tampoco nos interesó visitar esos sitios. Cosas malas , gente mala y lugares malos hay en todas partes. En eso si no son únicos", recuerda el viajero que recorre el mundo en compañía de su esposa y su hija.Él piensa que la cultura de hacer mala publicidad al país se debe de dejar atrás, y exhorta a los salvadoreños a promover el turismo llevando a los extranjeros a los lugares más hermosos del país y a no resaltar siempre la violencia.JL escribió en esta plataforma: "Seamos sinceros, El Salvador no es un país que mucha gente en este momento tenga entre sus destinos a visitar debido en gran parte por la malísima publicidad e imagen que se proyecta internacionalmente, principalmente por el tema de las “maras”. Entonces no es solamente un destino en el que la gente no piensa en visitar, sino que además muchos lo consideran peligroso".Sin embargo, aconseja que "Tienen un país hermoso de gente hermosa. Cuéntenselo al mundo con orgullo, los viajeros de todas partes se los vamos a agradecer".Para leer toda la entrade visite: ¿Por qué los salvadoreños deberian sentirse muy orgullosos de su país? : Un viaje a El Salvador