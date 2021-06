Víctimas de secuestro piden a exFARC lágrimas que muestren su arrepentimiento

"Los oí llorar (a los familiares), los vi llorar y he llorado con ellos", dijo Betancourt, a quien las FARC secuestraron el 23 de febrero de 2002 y no recuperó la libertad hasta el 2 de julio de 2008 en la operación militar "Jaque". "Pero debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y del otro lado no haya habido una sola lágrima", añadió entre lágrimas