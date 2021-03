Video: Fuertes imágenes muestran accidente entre pick up y una motocicleta en Ecuador

Impactantes imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad en Pujilí, Ecuador, en donde quedó registrado un grave accidente entre un pick up y una motocicleta.

Según la cuenta de Twitter que lo difundió en la web, el conductor del pick up habría pasado por alto la señal del semáforo en rojo, lo que ocasionó el choque entre este y la moto en la que se transportaban dos personas.

Usuarios en la web cuestionan esa versión y escriben que "no se ve si el semáforo estaba en rojo o no", sin embargo, en el video no se observa que el conductor del pick up pare el auto para auxiliar a las personas, quienes luego del impacto volaron varios metros en el aire para finalmente caer en el asfalto en medio de la calle.

Por otro lado, los demás conductores que aparecen en escena sí hacen el alto, aparentemente respetando al semáforo en rojo.

Según el texto del vídeo, el hecho ocurrió el pasado 21 de marzo y medios de Ecuador han señalado que en ese país existe un alto índice de accidentes de tránsito por no respetar las señales y las leyes viales.

En Pujili el Conductor de la camioneta , No respetó el semáforo Rojo y se terminó chocando con unas Personas que iban en Una Moto para luego huir de la escena pic.twitter.com/bgRUTxXaM2 — VideosDeEcuador (@NotiViralEc) March 24, 2021