“Viejas huevonas… deberían estar haciendo tortillas”, dice maestro mexicano sobre el 9M

Una estudiante de la Universidad de Sonora denunció al maestro Abel Baca por burlarse de la lucha feminista cuando se le pidió permiso para ausentarse de la clase para participar en el movimiento 9M “Un Día Sin Mujeres”.

“Viejas huevonas... nomás andan inventando fregaderas pa'no trabajar... en lugar de estar haciendo tortillas en la hornilla, lavando trastes, haciendo comida, barriendo, trapeando, etc.”, le contestó vía WhatsApp.

“Muy bien, adelante, de una vez les pondré falta entonces... jajaja. ¿Qué no?. Todo conlleva una responsabilidad, si no, no tendría sentido, pero aplaudo su solidaridad, su entrega. Su...jajaja, es broma, no aguanté la risa... perdón. Las apoyo pero sin violencia”.

Luego le dijo: “O sea que mañana... vamos a poder hablar como queramos?. Podemos hablar de ustedes? jajaja. No, es broma, suerte. Ah y muchas felicidades por su día”.

Gladys Ruiz molesta por las respuestas del maestro publicó en su Facebook: “Soy alumna de la Universidad de Sonora y entre varias hermanas de distintas carreras de dicha universidad queremos conmerorar el 9 de Marzo como un Día Sin Mujeres para crear conciencia”.

“Pero hoy hace una horas se reveló del maestro de Cálculo, Abel Baca, de Ciencias Ambientales, su opinión con respecto a este movimiento. No sólo ha sido esa, se ha dicho que ha cometido otras acciones contra nosotras”.

¿En verdad estos son nuestros docentes?, ¿En verdad estamos seguras con este tipo de maestros en nuestra universidad?. Sigo sin creer que sea maestro esta persona, externó.

La estudiante etiquetó a la Universidad de Sonora con la pregunta ¿Cuándo piensas tomar acciones ante esto?. Seguido publicó capturas de la conversación

La denuncia en contra del docente han provocado múltiples comentarios que lo señalan como misógino y machista.