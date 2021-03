Volcán en erupción en Islandia: las impresionantes imágenes de ríos de lava cerca de Reikiavik

La erupción del volcán islandés Fagradalsfjall este viernes dejó impactantes imágenes de ríos de lava y de un resplandor incandescente visible desde Reikiavik.

La lava emergió a través de una grieta en la corteza terrestre de cientos de metros de largo y se produjeron una serie de pequeñas fuentes que enrojeció el cielo nocturno.

Los meteorólogos dijeron que la erupción fue pequeña y que nadie estaba en peligro mientras que informaron que la actividad del volcán registra una disminución este sábado.

Los islandeses se habían estado preparando para una erupción después de que el país registrara más de 40.000 terremotos en unas pocas semanas.

La última erupción del volcán Fagradalsfjall fue hace unos 800 años.

En 2010, la erupción de otro volcán, el Eyjafjallajokull, detuvo el tráfico aéreo en toda Europa.

Sin embargo, Fagradalsfjall no ha arrojado mucha ceniza, por lo que no se esperan grandes interrupciones.

The eruption is small and the volcanic activity has somewhat decreased since yesterday evening. The eruptive fissure is appr. 500 - 700 m long. The lava area is less than 1 km2. Lava fountains are small and lava flows are currently a very local hazard. #Reykjanes #eruption pic.twitter.com/2YsSbGtIuZ