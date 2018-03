WikiLeaks publica miles de documentos presuntamente de la CIA

Lee también

WikiLeaks publicó el martes miles de documentos pertenecerían al Centro de Ciberinteligencia de la CIA, una filtración que aparentemente permite conocer detalles íntimos del espionaje digital de la agencia.The Associated Press no pudo autenticar de inmediato los documentos y la CIA no respondió a los pedidos de declaraciones. WikiLeaks tiene una larga trayectoria en la revelación de documentos secretos del gobierno.Un especialista que examinó los documentos, Jake Williams, fundador de Rendition Infosec, dijo a la AP que parecían auténticos.Si resultan auténticos, su revelación significará un nuevo golpe catastrófico para la inteligencia estadounidense por parte de WikiLeaks y sus aliados, que han humillado reiteradamente a Washington con la publicación de documentos confidenciales.