¡Ya es oficial!: Confirman segundo concierto de Coldplay en Costa Rica

La euforia de los fanáticos de Coldplay en Costa Rica provocó que oficialmente se abriera un segundo concierto de la banda británica en el país. El ansiado recital será el 19 de marzo, un día después de la primera fecha, anunciada días antes.

“Debido a la gran demanda, Coldplay ha anunciado una segunda fecha de su Music Of The Spheres World Tour en San José, Costa Rica el 19 de marzo, 2022”, detalló un comunicado oficial SD Concerts, productora local.

Juan José Rojas, productor de BLieve, comentó que la posibilidad de abrir una nueva fecha nació al ver el entusiasmo de los costarricenses cuando iniciaron las ventas. A esto se une la disposición de la banda de “premiar a los ticos” tras mostrar tanto interés; incluso, solicitando una nueva presentación a través de las redes sociales.

“Desde que iniciaron las ventas y viendo la reacción del país se pensó en la idea y posibilidad. Fue hasta hoy (jueves 21 de octubre) que la banda, tras percibir la euforia, decidieron oficializar. Decidieron que era la mejor forma de premiar a los ticos”, explicó Rojas.

El productor agregó que para la empresa promotora significa una gran alegría poder realizar un segundo show, considerando sobre todo el calibre del espectáculo.

“Este anuncio deja ver dos aspectos: cumple el sueño de miles de costarricenses y es una muestra de la confianza depositada por una banda como Coldplay”, concluyó Rojas.

Music Of The Spheres World Tour es la gira internacional que empezará oficialmente en Costa Rica, antes de viajar a distintos países del mundo.

Venta de boletos

Asimismo, la organización del esperado concierto reveló las fechas en las que podrán ser adquiridas las entradas de la nueva presentación, a través de www.eticket.cr

Tarjetahabientes BAC Credomatic American Express el lunes 25 octubre a las 10:00 a. m. (Este día se habilitara la venta del 70% de boletos)

Pre venta tarjetahabientes de Bac Credomatic el martes 26 a las 12:00 md. (En esta fecha se ofrecerá el 15% de las entradas)

Venta general para todo público inicia el miércoles 27 a las 10:00 a. m. (Se venderá el último 15%)

Precios, aforo y más

Para este segundo concierto, se habilitó igualmente un aforo de 40.000 personas, que era el permitido en el Estadio Nacional antes de que iniciara la pandemia.

Los precios y localidades se mantienen. Las entradas para el concierto de Coldplay se distribuirán en ocho secciones: la primera será Super Fan - área ubicada al frente del escenario- y tendrá un costo de ¢99.500. Detrás de esta zona se ubicará la Gramilla cuyo precio será de ¢49.500.

El Balcón Premium tendrá un valor de ¢77.500, mientras que Balcón costará ¢54.000. Por su parte, la Platea Premium valdrá ¢71.500, mientras que la zona Platea tiene un precio ¢63.000.

Finalmente, en Sombra el boleto costará ¢36.000 y en Gradería Sur el valor es de ¢18.000.

Estos precios ya incluyen los impuestos y cargos por servicio, según informó la productora.

Asimismo, en este nuevo recital solamente podrán ingresar personas con su esquema de vacunación completo contra la covid-19.

Estos son los requerimientos sanitarios:

El público deberá cumplir acreditar el esquema completo de vacunación.

El público deberá portar en todo momento mascarilla.

El público deberá cumplir con todas las medidas sanitarias de distanciamiento durante el evento.

Para ingresar debe contar con el esquema de vacunación completo antes del 04 de marzo 2022.

El esquema completo existe luego de 14 días contados a partir de la dosis de la vacuna Johnson & Johnson y de la segunda dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna o AstraZeneca/Oxford.

El esquema completo se verificará únicamente mediante código QR (impreso o digital desde un teléfono móvil) emitido por el Ministerio de Salud, o autoridad de su país de procedencia y documento de identidad (cédula o DIMEX).

No se admitirá el ingreso de las personas que no acrediten el esquema completo de vacunación mediante el mecanismo descrito. El costo de las entradas no le será reembolsable.