“Yo no quiero que me maten” | Niño migrante expulsado a México pide a Biden que “abra muchas puertas”

Alexis C.M., a sus nueve años, ya forma parte de los miles de migrantes que llegan al Río Grande con desesperación por salir de su país natal para buscar el llamado "sueño americano".

En los últimos meses, el flujo de los que intentan llegar a Estados Unidos desde países de la región han incrementado. Argumentan que huyen de la violencia, efectos de los huracanes, inseguridad y crisis económica.

“Cuando cruzamos el río (Grande) nos agarró migración y nos deportaron para acá y aquí dicen que aquí secuestran mucho y yo no quiero que me maten", manifestó el menor a la Voz de América.

El niño también narró que había sido amenazado por un hombre que portaba un arma. Sin embargo, el medio indicó que su testimonio no pudo ser corroborado de modo independiente.

"La verdad, yo solo un hijo tengo, y yo no quiero perder a mi hijo. No solo eso, como todos los que estamos aquí, todos tenemos necesidades de viajar por las cuales dejamos familia y muchas cosas, por la delincuencia que está en Guatemala. Por eso nosotros queremos migrar allá, pero lamentablemente no nos dejaron”, dijo Brenda Mejía, madre del menor, también al medio.

De acuerdo con VOA, Alexis y su mamá están junto cientos de personas en una plaza pública, en Reynosa, México, tras ser expulsados de Estados Unidos en virtud del Título 42. Según el medio, muchos de ellos terminan durmiendo a la intemperie.

El medio indicó que otras familias consiguen entrar al país tras la detención en la frontera y son traslados a sitios de la patrulla fronteriza, pero esa no es una solución definitiva, ya que inician un proceso que puede llevar a que sean expulsados bajo el mencionado Título 42, como un recordatorio que la frontera está cerrada.

El Título 42 es una normativa establecida por la Casa Blanca en marzo de 2020, durante el Gobierno de Donald Trump, que da luz verde a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para expulsar extranjeros que buscaban asilo en la frontera con la pandemia como excusa. La medida, que no ha derogado Biden, ha sido demandada por grupos como la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que cataloga de "ilegal" esta regla.