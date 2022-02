Zelenski dice que 137 ucranianos murieron en primer día de guerra y ordena movilización general de todos los que tengan edad para servir en el Ejército

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó hoy de la muerte de 137 ucranianos durante el primer día del ataque ruso contra el país.

"Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, diez de ellos oficiales. 316 resultaron heridos", dijo el mandatario en una nueva alocución a la nación.

Atasco en Kiev, Ucrania, 24 de febrero de 2022. Las tropas rusas entraron en Ucrania mientras el presidente del país, Volodymyr Zelensky, se dirigía a la nación para anunciar la imposición de la ley marcial. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

"Hoy Rusia atacó todo el territorio de Ucrania. Y hoy nuestros defensores han hecho mucho", dijo.

"El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado", recalcó.

Zelenski también desmintió que hubiera abandonado Kiev.

"Estoy en la capital, mi familia también está en Ucrania", recalcó.

"Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo. Mi familia el segundo. Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir el jefe de Estado", afirmó.

Dijo también disponer de datos sobre grupos de sabotaje enviados por Rusia a Kiev.

Una mujer camina frente a vehículos blindados rusos en la estación ferroviaria de la región de Rostov, Rusia, este 24 de febrero de 2022. Las tropas rusas lanzaron una importante operación militar en Ucrania este jueves, luego de semanas de intensa diplomacia y la imposición de sanciones occidentales a Rusia que tenían como objetivo prevenir un conflicto armado en Ucrania. EFE

"Pido a los kievitas tener cuidado, a seguir el toque de queda. Yo permanezco en el barrio gubernamental con todos aquellos que son necesarios para el trabajo del Gobierno central", recalcó.

#InfoLPG | Estos son los sitios donde han habido explosiones en Kiev, Ucrania, desde que comenzó la invasión militar rusa. pic.twitter.com/jMthjfwFoS — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) February 24, 2022

Zelenski volvió a lamentar que nadie le haya dado una respuesta clara sobre las aspiraciones de Ucrania de integrarse en la OTAN.

"Nos dejaron solos en la defensa de nuestro Estado. Quién está preparado para luchar a nuestro lado? No veo a nadie. Quién está preparado para garantizar la adhesión de Ucrania a la OTAN? Todos tienen miedo", recalcó.

Una persona sostiene un cartel que muestra a Vladimir Putin vestido como Adolf Hitler mientras la gente protesta contra la operación militar de Rusia en Ucrania, frente a la Embajada de Rusia en Riga, Letonia. EFE/EPA/TOMS KALNINS

El presidente ucraniano sostuvo, tras escuchar que Moscú -pese a la ofensiva militar- aún quiere dialogar sobre el estatus neutral de Ucrania para que no se sume a la OTAN, que no él no tiene miedo.

Con mascota, silla de ruedas, cobertores o dispositivo móvil decenas de ucranianos han usado la estación del metro de Kiev como refugio antiaéreo. Fotos LPG/Ap. Sigue los hechos de última hora de esta crisis acá: https://t.co/t2RPogjMPb pic.twitter.com/PXWitEQ0Wr — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) February 24, 2022

"No tenemos miedo a hablar con Rusia. No tenemos miedo a hablar sobre garantías de seguridad para nuestro Estado. No tenemos miedo a hablar sobre el estatus neutral. Pero tendremos garantías de seguridad? Qué países nos las darán?", se preguntó.

Zelenski sostuvo que ahora mismo es necesario hablar del "fin de esta invasión" y de un "alto el fuego".

Zelenski firma decreto para la movilización general por la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmó hoy el decreto sobre la movilización general de todas las personas en edad de servir en el Ejército por la guerra que inició el jueves Rusia contra el país.

"Decreto: anunciar y llevar a cabo una movilización general", consta en el texto publicado en la página de la Oficina de la Presidencia de Ucrania.

Previamente, Zelenski había presentado el decreto a la Rada Suprema o Parlamento, según informó el propio Legislativo en su cuenta de Telegram.

Vista de un edificio dañado tras la operación militar rusa en Kharkiv, Ucrania, este jueves 24. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una "operación militar especial" en el Donbass. Se ha introducido la ley marcial en Ucrania, se escuchan explosiones en muchas ciudades, incluida Kiev, después de que las tropas rusas lanzaran una importante operación militar en Ucrania. EFE/EPA/SERGEY KOZLOV

El decreto prevé que la movilización se efectúe en un plazo máximo de 90 días en 25 territorios de Ucrania.

El mandatario ucraniano ya había impuesto el jueves la ley marcial en todo el país.

Todo ello para poder hacer frente al ataque militar masivo que lanzó la víspera Rusia contra Ucrania desde todos los flancos posibles: el norte, el este y el sur.

Los ucranianos se refugian en una estación de metro para pasar la próxima noche en Kiev, Ucrania, este 24 de febrero de 2022. EFE/EPA/MIKHAIL PALINCHAK