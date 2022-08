Zelenski le habla por primera vez a América Latina en un diálogo en la Universidad Católica de Chile

Buscando apoyo político, militar y económico, así como ayuda humanitaria urgente para la población de su país, el Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha hablado ante varios Congresos europeos, en eventos de la cultura y el espectáculo, ante organizaciones internacionales, directamente con decenas de líderes internacionales, y por primera vez lo hará para un público latinoamericano masivo.

El próximo 17 de agosto, el mandatario ucraniano esta en una videoconferencia organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile que será transmitida en vivo por Emol y por el Grupo de Diarios América, una alianza de periódicos de la región de la que "El Mercurio" es socio fundador.

Zelenski expondrá primero sobre la situación en su país y luego responderá a las preguntas de un panel multidisciplinario, conformado por académicos, periodistas y autoridades, que estarán en la conferencia junto a una audiencia de invitados en la Universidad Católica. El Presidente hablará en ucraniano y sus declaraciones serán subtituladas de forma simultánea.



Será la primera vez que Zelenski, quien llegó al poder hace tres años tras una exitosa carrera como actor y se convirtió de la noche a la mañana en un líder en guerra, se dirige a un público tan amplio en Latinoamérica. En Chile, una propuesta para que hablara ante el Congreso no consiguió la unanimidad requerida para aceptarla, por oposición del Partido Comunista, durante la reunión semanal de comités parlamentarios.

"No hay que confundirse que las relaciones exteriores es una materia que la lleva el Presidente de la República. Nos parece que no es apropiado, que no es adecuado, y ojalá los comités mediten esta situación, los distintos partidos, y no se le dé apoyo a una medida que a mi parecer es absolutamente irresponsable", dijo el senador del PC Daniel Núñez al justificar su oposición.

Y hace algunas semanas, en el Mercosur una iniciativa similar -para que Zelenski expusiera durante la cumbre de líderes- tampoco prosperó, por falta de consenso entre sus miembros. No se reveló qué país o países estuvieron en contra.

El rector de la UC, Ignacio Sánchez, comentó a "El Mercurio" que la iniciativa nació por el contacto entre la representación ucraniana en Chile y la universidad, donde han seguido de cerca la guerra y han estado "permanentemente preocupados de cómo poder colaborar".

"Desde que comenzó este conflicto nos tuvo muy afectados, porque consideramos que el pueblo ucraniano ha sido invadido y ha sido brutalmente agredido. Hemos mostrado la solidaridad con la Universidad Católica de Ucrania, hemos ofrecido intercambio, hemos ofrecido recibir profesores o estudiantes que tengan necesidad de emigrar... También hemos solidarizado desde el punto de vista espiritual con ellos: nosotros siempre hacemos una oración al inicio del Consejo Superior y desde marzo Ucrania ha estado en nuestra petición, en nuestras oraciones, porque consideramos que la cantidad de víctimas inocentes, de civiles, ha sido extraordinariamente alta, en un conflicto que se alarga, en donde el sacrificio y el dolor humano han sido enormes".

De primera fuente

Sánchez subrayó que el mensaje que ofrecerá Zelenski -un líder "muy empoderado, con mucho carisma, con mucha presencia en los distintos territorios donde él ha permanecido"- no es solo "para Chile, sino para toda Latinoamérica". "Es muy importante, y una de las expectativas que uno tiene, saber de primera fuente cómo está el conflicto, cómo está la población ucraniana, cómo han podido enfrentar esta agresión con tal inequidad de fuerzas, porque uno se da cuenta de los poderíos de cada uno de los países", agrega el rector. Para Sánchez, la intervención de Zelenski ayudará a "aquilatar de mejor forma la situación y el drama que se vive por el pueblo ucraniano", para países tan alejados como los latinoamericanos.

Además, podría ayudar a que "a nivel de nuestra sociedad, debiera haber una conciencia mayor, lo que lleve a plantear en los foros internacionales que se llegue a un acuerdo, apoyar conversaciones de paz, para que este conflicto tenga un cierre y finalice lo antes posible". "No nos podemos anestesiar con conflictos que se alargan en el tiempo y que de repente la gente no sabe qué pasó: se terminó o no se terminó.

También me parece que es bueno, con este movimiento que va a haber con la conferencia, que haya una reflexión interna a nivel del país de cuáles son las acciones que Chile y los países latinoamericanos podrían tomar en conjunto. Estoy pensando a nivel de una comunicación o una declaración en la OEA, a nivel de los foros internacionales", afirmó.