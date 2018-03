15 años de bajas notas en notariado

Lee también

El 80 % de los abogados que se sometió al examen de notariado el año pasado lo aplazó, según la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Un total de 5,833 licenciados en Ciencias Jurídicas tomaron la prueba, de los cuales 1,186 resultaron aprobados, mientras que 4,647 no obtuvieron la nota mínima de 6, lo reprobaron.En suma, solo el 20.3 % de los profesionales pasó el examen, cifra que es menor a la de 2015 cuando el 22.1 % pasó el examen.La cifra de reprobados podría parecer desoladora si no fuera por el hecho de que desde 2002 esta ha sido la norma: la mayoría de abogados reprueba el examen de notariado.La abogacía es una profesión que pueden ejercer los licenciados en Ciencias Jurídicas, luego de ser autorizados por la Corte Suprema de Justicia. No es necesario presentar un examen de suficiencia.El notariado es un profesión que ejercen los abogados, luego de ser autorizado por la CSJ, para lo cual sí hay que presentar un examen de suficiencia.Actualmente, la Corte tiene un registro de 29,181 abogados activos, y de 13,456 notarios, lo que quiere decir que el 46.1 % de los abogados ya son notarios.Entre 2002 y 2016, la CSJ ha realizado 43,388 exámenes de notariado (la prueba no se hizo entre 2008 y 2011) y los resultados muestran de forma constante que las universidades no forman bien a sus alumnos para esta profesión.Entre 2002 y 2016, la nota promedio nunca ha superado el 6, que es la nota mínima para aprobar el examen. No solo eso, la nota promedio nunca ha sido superior a 5.Los 37,555 exámenes tomados entre 2002 y 2015 arrojan una nota promedio de 4.4, y un porcentaje de aprobación de 17.1 %. Entre las 28 instituciones que han formado a licenciados en Ciencias Jurídicas durante ese tiempo solo una tiene estudiantes con una nota promedio arriba de 6; se trata de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Los 88 estudiantes graduados de esta institución en ese período tienen una nota promedio de 6.3, mientras que el 68 % pasó el examen.La segunda institución con la nota más alta, y más alto porcentaje de alumnos aprobados, es la Universidad Dr. José Matías Delgado. Sus 1,535 graduados han obtenido una nota promedio de 5.3, y el 38.3 % ha obtenido nota de aprobado.En tercer lugar están los estudiantes graduados de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas con una nota promedio de 4.9, y un porcentaje de aprobación del 28.3 %. Estas cifras son muy parecidas a las obtenidas por los estudiantes de la Universidad Alberto Masferrer.Un aspecto común en estas cuatro universidades es que todas han pasado por el proceso de acreditación del Ministerio de Educación, el cual está diseñado para mejorar la educación superior en el país.El conjunto de universidades con las peores notas, por otra parte, está dominado por instituciones que ya han sido cerradas por el Ministerio de Educación por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la ley. Algunas de estas instituciones, incluso, se vieron envueltas en procesos judiciales por fraude en el otorgamiento de títulos universitarios.