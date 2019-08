Bukele arranca con 90% de aprobación

El Presidente de la República llega al cierre de su primer trimestre de trabajo con una aprobación ciudadana del 90.4%, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En el estudio fueron entrevistadas 1,520 personas de todo el país, entre el 21 y el 26 de agosto del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 2.6% y un nivel de confianza del 95%.

A los entrevistados se les preguntó: El Presidente de la República está a punto de cumplir sus primeros tres meses en el cargo ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado Nayib Bukele como presidente hasta el momento? El 90.4% respondió que lo aprueba, de los cuales, el 61.2% lo aprueba mucho, mientras que el 29.2% lo aprueba algo. El 4.4%, por el contrario, lo desaprueba, de los cuales el 1.8% lo desaprueba mucho y el 2.6% lo desaprueba algo. El restante 5.1% no respondió.

Este nivel de aprobación es el más alto obtenido por un presidente en su primer trimestre de trabajo desde 2004, año en que LPG Datos comenzó a tomarle el pulso al país. El punto más elevado de aprobación de un presidente había sido alcanzado por Mauricio Funes en noviembre del 2009, en su segundo trimestre, cuando obtuvo 78%.

A los ciudadanos también se le hizo la siguiente pregunta: en una escala del 0 al 10, donde 0 es la calificación más baja y 10 la más alta, ¿con cuánto califica el trabajo hecho por el presidente durante sus tres meses de gestión? La nota promedio es de 8.1. Al igual que con la aprobación, esta es la nota más alta obtenida por un presidente en su primer trimestre de trabajo desde el año 2004.

El presidente ha logrado esta alta aceptación, impulsado por el trabajo en el área de seguridad. Al preguntar a los salvadoreños cuál ha sido el logro principal del presidente en el primer trimestre, cinco de las primeras seis menciones tiene que ver con la seguridad pública.

El 25.9% de los entrevistados dice que ha mejorado la seguridad; el 17.8%, que está combatiendo la delincuencia; el 6.3%, que combate a las pandillas; el 5.1%, que ha logrado reducir los homicidios; el 3.6%, que combate la corrupción, mientras que el 3.4% señala que su gran logro es el Plan de Control Territorial.

Los fracasos del presidente, según los ciudadanos, son pocos y diversos, pero destaca el no haber generado empleos (4.6%), que no haya mejoras en la salud (2.2%), no traer al país a Mauricio Funes (1.8%) y no mejorar la inseguridad (1.5). Un 38.3% opina que el mandatario no tiene fracaso alguna hasta la fecha.

Los problemas de un país no se pueden resolver de la noche a la mañana, pero las acciones de los gobernantes pueden contribuir a solucionarlos poco a poco. Es por esta razón que en la investigación se preguntó a los salvadoreños si las acciones del presidente están ayudando a resolver los problemas de seguridad y los problemas económicos. El 52% de los entrevistados dice que Bukele está ayudando a resolver los problemas económicos, mientras que el 80% opina que está ayudando a resolver los problemas de seguridad.

Finalmente, se consultó sobre los funcionarios con mejor desempeño: los dos más mencionados son el Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y el Director de Centros Penales, Osiris Luna. En tercer lugar aparece la Ministra de Desarrollo Local, María O. Navarrete.