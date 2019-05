Capitalinos aprueban trabajo del alcalde Muyshondt

El 50 % de los capitalinos aprueba el trabajo realizado por el alcalde Ernesto Muyshondt en su primer año de trabajo, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos.

Para este estudio, realizado entre el 27 y el 28 de abril de 2019, fueron entrevistados 500 ciudadanos en San Salvador, lo que permite hacer inferencias sobre la opinión de toda la población con un margen de error de 4.5 % y un nivel de confianza del 95 %.

A los entrevistados se les preguntó si aprueban o des-aprueban el trabajo realizado por el alcalde, quien cumplió un año en el cargo el pasado 1.º de mayo. El 50 % respondió que lo aprueba, mientras que el 37 % dijo que lo desaprueba, y el resto no respondió a la pregunta.

El porcentaje de aprobación obtenido por el funcionario es saludable, ya que la mitad de los ciudadanos está satisfecho de su trabajo. La cifra es baja si se le compara con sus antecesores.

El exalcalde Norman Quijano, por ejemplo, obtuvo una aprobación récord del 89% en febrero de 2012, justo antes de lograr la reeleción en el cargo. Luego, el exalcalde Nayib Bukele dejó el cargo con una aprobación de 84 %.

LPG Datos ha evaluado, desde la opinión pública, el trabajo de los alcaldes capitalinos desde 2004, lo cual nos permite abarcar las gestiones de Carlos Rivas Zamora (2003-2005), la de Violeta Menjívar (2006-2009), la de Norman Quijano (2009-2015) y la de Nayib Bukele (2015-2018).

En general, los capitalinos han avalado el trabajo de sus alcaldes, toda vez que cumplan con ciertas tareas básicas: recolectar la basura domiciliar, mantener limpia la ciudad y mantener el ornato de los espacios públicos.

La imagen de los alcaldes capitalinos se eleva cuando, aparte de hacer bien lo básico, lanzan proyectos que mejoren la ciudad y generan un impacto visual. Norman Quijano, por ejemplo, logró sus mejores números cuando lanzó un proyecto de remodelación de varias plazas, incluida la llamada plaza Salvador del Mundo. Nayib Bukele, por su parte, lanzó varios proyectos, incluido la remodelación de plazas en el Centro Histórico de San Salvador.

La exalcaldesa Violeta Menjívar, por el contrario, no lanzó proyectos similares, y tuvo una crisis en la recolección de la basura en el año 2007, lo cual lastimó mucho su imagen, al punto que es obtuvo las aprobaciones más bajas, entre los últimos cinco personas que han ocupado la silla edilicia.

Ernesto Muyshondt, según los capitalinos, tiene los siguientes logros: continuar con la remodelación de espacios públicos y cumplir con las funciones básicas de un alcalde; su principal fracaso es no hacer más para mejorar la seguridad en la ciudad.

A los capitalinos se les hizo la siguiente pregunta: "Por lo hecho hasta el momento, ¿diría usted que el alcalde está cumpliendo sus promesas o que no las está cumpliendo?" El 43.8 % dijo que no, mientras que el 22.6 % dijo que sí. Por otro lado, el 19% dice que solo está cumpliendo algunas.

Las promesas que sí está cumpliendo, según los capitalinos, son mantener limpia la ciudad, arreglar las calles y mejorar los parques. Entre las promesas no cumplidas están mejorar la seguridad a través de la vigilancia, la falta de limpieza, no arreglar las calles y no proveer servicio de wifi. Muchas de las promesas cumplidas y no cumplidas suelen coincidir, ya que algunos ciudadanos sí son beneficiados, mientras que otros no.

El alcalde capitalino ha dicho que buscará la reelección en el cargo; para tal fin debe mejorar su desempeño en el cargo, ya que su partido no es el primero en simpatías entre los capitalinos. En este momento, el 24.6 % dice que simpatiza con el partido Nuevas Ideas, el 16 % con ARENA, mientras que el FMLN y GANA se diputan el tercer lugar con 2.8 % y 2.6 % de forma respectiva.