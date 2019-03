Corrupción fue el tema clave para rompimiento de bipartidismo en El Salvador

Los salvadoreños creen que las denuncias recientes de corrupción, en particular las asociadas a los expresidentes, explican la derrota de los dos partidos más grandes.

El tema de la corrupción y la falta de repuesta a los problemas más grandes del país son las causas principales de la derrota del ARENA y del FMLN, opinan los salvadoreños en la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En el estudio fueron entrevistadas 1,520 personas, seleccionadas de forma aleatoria, lo que permite hacer inferencias con un margen de error de +/- 2.6 % y un nivel de confianza del 95 %. Las personas fueron contactadas en visita domiciliar, entre el 20 y el 25 de febrero, en todo el país.

A los entrevistados se les preguntó, en primer lugar, por cuál partido votaron y por qué lo hicieron así. En el caso de GANA/NI, la principal razón mencionada fue el deseo de que haya cambios en el país, por las propuestas, y por darle oportunidad a otro partido político. Los votantes de ARENA señalan las propuestas, el candidato, la simpatía y la costumbre. Los votantes del FMLN se decantaron por la costumbre, continuar los cambios y por el candidato.

Luego, se hizo la siguiente pregunta: "¿Por qué cree que GANA y Nayib Bukele ganaron la elección presidencial?". El 18.6 % de los entrevistados dicen que por las propuestas, el 13.6 % señala que por esperanza de que haya un cambio en el país y el 7.3 % dice que la gente se cansó de los mismos políticos. En cuarto lugar se menciona la importancia del candidato.

Ante la pregunta "¿Por qué cree que la coalición de partidos de derecha y Carlos Calleja perdieron la elección presidencial?", la gente respondió que por la corrupción del partido, porque robaron al país y por la corrupción de presidentes anteriores. Las primeras tres respuestas, como puede observarse, giran en torno a la corrupción.

Luego se indagó sobre la derrota del actual partido de gobierno con la siguiente pregunta: "¿Por qué cree que el FMLN y Hugo Martínez perdieron la elección presidencial?". Las respuestas más recurrentes fueron: no hicieron nada, no cumplieron sus promesas, el mal trabajo del presidente. Estas respuestas ponen en tela de juicio la capacidad de gobierno del partido, pero eso no quiere decir que no le haya pesado el tema de la corrupción; es más, este tema sube al primer lugar al sumar respuestas similares como "la corrupción el partido", "robaron al país" y "corrupción de presidentes anteriores".

ARENA y el FMLN, luego de sus derrotas, han anunciado que buscarán una renovación inmediata en sus liderazgos. En la encuesta se preguntó qué figuras o políticos son los más adecuados para tomar las riendas de estas instituciones. En ARENA sobresale el nombre de Javier Simán, quien fue precandidato presidencial durante las elecciones internas de ese partido; le sigue Carlos Calleja, quien fue candidato presidencial, y Norman Quijano, actual presidente de la Asamblea Legislativa y candidato presidencia de ARENA en 2014. En el FMLN, por su parte, destacan Hugo Martínez, excandidato presidencial; Óscar Ortiz, actual vicepresidente, y Gerson Martínez, quien fue precandidato presidencial en 2018, pero que perdió ante Hugo Martínez.