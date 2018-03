El AMSS se mantiene como la región más peligrosa

Lee también

El Área Metropolitana de San Salvador sigue siendo la región más peligrosa del país, según la encuesta de victimización más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.El estudio fue realizado entre el 17 y el 21 de febrero, y es representativo de toda la población salvadoreña mayor de 18 años. El tamaño de la muestra es de 1,200 personas entrevistadas cara a cara, lo que permite hacer inferencia sobre el total de la población con un +/- 2.9 % de margen de error y un nivel de confianza del 95 %.A los entrevistados se les preguntó si ellos o algún miembro de su familia han sido víctimas de algún delito en los últimos tres meses.El 14 % respondió que sí, y en el 3 % de los casos la víctima fue la persona entrevistada, lo que significa que más de 40,000 personas mayores de 18 años fueron afectadas en cada mes.La mayoría de los casos, sin embargo, no llegó a conocimiento de las autoridades porque las personas prefieren no hacer las denuncias. En general, solo un poco menos del 40 % de las personas denuncia los delitos.La mayoría de personas dice que no hace denuncias porque las autoridades no hacen algo al respecto, por miedo o para evitar más problemasLa mayoría de delitos sufridos por la población son asaltos en calle, robos o delitos en contra de la integridad física, como el homicidio.Los lugares más peligrosos del país son las áreas urbanas, en particular las ciudades que forman la llamada Área Metropolitana de San Salvador, donde casi la cuarta parte de las familias fue víctima de algún delito en los últimos tres meses.Los habitantes de estas ciudades viven bajo peligro constante, pero sobre todo bajo mucho miedo. ¿Cuánto miedo? Cada tres meses, a los entrevistados se les pregunta qué tan seguros se sienten cuando van al centro de su ciudad, cuando van al mercado municipal o cuando se suben al autobús.Los resultados de los últimos dos años y medio nos muestran los siguientes resultados: el 92 % de las personas que viven en Ciudad Delgado dice que se siente inseguro cuando visita el centro de su municipio, una cantidad similar siente miedo al visitar los mercados y el 95 % siente miedo al subirse a un autobús de servicio urbano.La situación es similar en el resto de municipios del Área Metropolitana; en la capital misma, el 84 % de los ciudadanos se siente inseguro cuando visita el Centro Histórico, al 85 % le da miedo subirse a un autobús y al 81 % le da miedo visitar los mercados municipales.Entre las ciudades más importantes del país, las más seguras son del interior del territorio, en particular las del norte, como Chalatenango, Sensuntepeque o San Francisco Gotera.A los entrevistados también se les pregunta cada tres meses cuáles colonias o lugares son los más peligrosos en el municipio. Los resultados acumulados de los últimos dos años y medio nos muestran, por ejemplo, que el lugar que da más miedo en San Salvador es el Centro Histórico.En la actualidad, el 10.4 % de los entrevistados dice que el lugar más peligroso de la capital es el Centro Histórico. En 2008, el 3.6 % opinaba de esa manera; en mayo de 2010, la cifra subió a 3.8 %, y luego en agosto de 2014 a 4.3 %.La información sugiere, entonces, que la situación de seguridad en el Centro Histórico ha sufrido algún deterioro en los últimos años.LPG Datos ha recolectado información de este tipo para todas las ciudades del Área Metropolitana y para las cabeceras departamentales. En San Miguel, por ejemplo, el lugar considerado más peligroso es la colonia Milagro de la Paz, seguida de La Presita y Ciudad Pacífica. Este listado se ha mantenido casi inalterado desde 2008, cuando se realizó la primera publicación de este tipo.En Santa Ana, por su parte, los lugares considerados más peligrosos son las colonias Lamatepec y Río Zarco, así como los alrededores del parque Colón, en el centro de la ciudad. En 2008, ya aparecían las primeras dos colonias, pero no el centro de la Ciudad Morena. En su lugar estaban las colonias Santa Bárbara y Planes del Ranchador.Las autoridades de Seguridad Pública suelen decir que están al tanto sobre cuáles son los lugares más peligrosos en cada ciudad, y que este es un fenómeno que cambia de forma constante.Hay lugares, dicen las autoridades, donde ha habido intervención represiva y preventiva, pero que la gente sigue considerando peligroso.El último homicidio reportado por LA PRENSA GRÁFICA en la colonia Milagro de la Paz de San Miguel fue de octubre del año pasado, mientras que en febrero de este año, la PNC realizó una redada en el lugar.En la colonia Lamatepec de Santa Ana, por su parte, en noviembre del año pasado, un agente de la PNC fue herido con arma blanca, pero sobrevivió al ataque.