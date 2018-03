Estos son los salarios de los médicos del Hospital de Maternidad

Salarios de 891 empleados en hospital de Maternidad. Los jefes evalúan renunciar por falta de aumento salarial.https://t.co/cfQ38eV96G — LPG Datos (@LPGDatos) January 26, 2017

La unidad de investigación de LA PRENSA GRÁFICA, LPG Datos, presentó este día un informe detallado sobre los sueldos de todos los empleados, médicos y personal administrativo y de mantenimiento, del Hospital Nacional “María Isabel Rodríguez”, dentro de los cuales se estiman salarios de entre $4,600 y $1,000 en el departamento médico y de menos de $1,000 para el sector administrativo y de mantenimiento. Los salarios más altos son percibidos por las jefaturas de Maternidad, quienes han estado presionando para la asignación equitativa del escalafón.Según las investigaciones de LPG Datos, un médico especialista (con ronda de 8 horas diarias de trabajo) percibe un sueldo de $4663.89 y de $4405.51. Los salarios de los médicos especialistas también varían en cantidades de $3663.31 a $2727.32. Además, los cargos de jefatura de departamento médico reciben salarios por encima de los $2,000, alcanzando cantidades arriba de $3,000. En el caso de las jefaturas de enfermería, los sueldos registran datos de entre $1,500 $2,500.Dentro de dicho hospital, el salario más bajo lo perciben las áreas de servicio y mantenimiento, cuya mensualidad es de entre $200 y $400. También están los médicos de especialidad con jornadas de dos horas diarias, quienes perciben un sueldo por encima de los $300. En el caso de los auxiliares y médicos practicantes, los salarios van por encima de los $400.Actualmente, 17 médicos encargados de jefaturas de este hospital han puesto su renuncia al cargo debido a una serie de argumentos, entre los cuales, destaca la eliminación de un escalafón equitativo, luego de que el Ministerio de Salud (MINSAL) confirmara que el escalafón sería solo para los salarios por debajo de $1,500. El día de ayer, el doctor Carlos Ramos Hinds, vicepresidente del Colegio Médico de El Salvador, confirmó a LA PRENSA GRÁFICA este dato.“Lejos de reconocerles o agradecerles, lo que reciben es acoso, exigencias, golpes, y ahora retirarles el único incentivo salarial que se tenía, que es el escalafón. En vista de que el trabajo que se desarrolla no es apreciado, reconocido, ni mucho menos agradecido o remunerado es que toman esta decisión cada uno por separado, según lo que me manifestaron, y presentan estas cartas de renuncia efectivas desde el 1.º de febrero”, dijo Ramos Hinds.La renuncia que pusieron los 17 médicos a sus cargos de jefaturas ocurrió el pasado jueves de manera individual. Las jefaturas son de centro quirúrgico, consulta externa, ginecología, anestesia, perinatología, obstetricia, oncología, emergencia, colposcopia, cuidados intensivos, división médica, comité de educación, neonatología (con sus cuatro unidades: sanos, intermedios, UCI y jefatura de servicio) y Puerperio.Sin embargo, esta situación fue desmentida el pasado lunes por la ministra de Salud, Violeta Menjívar: “No hay ninguna información que tengamos en el Ministerio sobre renuncia alguna de ninguna jefatura, no tenemos esa información; solo han sido hasta hoy puros rumores. No hay hasta ahora concreción de ninguna de las renuncias de jefaturas en ninguno de los 30 hospitales”. A esto, Ramos Hinds, contestó que no es de extrañar en el MINSAL, ya que, como él dijo: “Conociendo la forma de trabajar del Ministerio, no es difícil creer que ignoran lo que está sucediendo; pero, de hecho, son 17 jefaturas”.