FMLN perdió más votos en favor de GANA

El partido GANA obtuvo la victoria en la pasada elección presidencial con el 53 % de los votos válidos. En las elecciones legislativas del año pasado solo llegó al 11.5 %; mientras que en las elecciones presidenciales de hace cinco años, en coalición con otros dos partidos de derecha, sacó el 11.4 %. ¿De dónde ha salido todo este apoyo súbito a GANA?

LPG Datos realizó una encuesta de boca de urna el pasado 3 de febrero durante la jornada electoral y en ella se consultó a los entrevistados por quién votaron ese día, hace un año y hace cinco años.

El cruce de los datos muestra que el partido GANA se ha nutrido de electores de los partidos tradicionales, pero, en particular, del partido de gobierno.

¿Por quién votaron el pasado 3 de febrero las personas que hace un año votaron por ARENA en la elección legislativa? El 60.5 % volvió a votar por ARENA; mientras que el 22.9 % lo hizo por GANA, y el 1.2 %, por el FMLN.

Las personas que en 2014 votaron por ARENA y se presentaron a votar el 3 de febrero se comportaron de forma similar: 60.6 % volvió a marcar la bandera de ARENA; mientras que el 22.4 % lo hizo por GANA y el 0.9 %, por el FMLN.

¿Por quién votaron el pasado 3 de febrero las personas que hace un año votaron por el FMLN en la elección legislativa? El 37.6 % dice que lo hizo por el mismo partido; mientras que el 43.6 % lo hizo por GANA y el 3 % se decantó por ARENA.

Las personas que en 2014 votaron por el FMLN y votaron el 3 de febrero ya no confiaron en ese partido: solo el 30 % volvió a confiar en ellos; mientras que el 48.9 % dice que esta vez votó por GANA.

¿Por quién votaron el pasado 3 de febrero las personas que hace un año votaron por GANA en la elección legislativa? El 73.6 % volvió a votar por GANA; mientras que el 12.5 % lo hizo por ARENA y el 1.4 %, por el FMLN.

Las personas que en 2014 votaron por GANA o UNIDAD y se presentaron a votar el 3 de febrero se comportaron de forma similar: 73.3 % marcó la bandera de GANA; mientras que el 6.7 % lo hizo por ARENA y casi nadie por el FMLN.

¿Cómo se comportaron el 3 de febrero todas las personas que no votaron en 2018 o en 2014? Entre las personas que no votaron hace un año, el 45.7 % votó por GANA, el 12.8 % por ARENA y el 7.5 % por el FMLN. Entre quienes no votaron hace cinco años, GANA obtuvo el 45.7 %, ARENA el 15.6 % y el FMLN el 7 %.

La elección presidencial se resolvió en una sola visita a las urnas, ya que el partido GANA obtuvo más del 50 % de los votos válidos. ¿Qué habría pasado si GANA no llegaba a esa marca? En ese caso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estaba obligado a convocar a una segunda visita a las urnas en la que competirían solo los dos partidos más votados.

LPG Datos preguntó a los entrevistados si estaban dispuestos a hacer una segunda visita a las urnas en caso de ser necesario, y el 90 % dijo que sí, mientras que el 6.6 % dijo que no.

¿Qué habría pasado en un enfrentamiento entre GANA y ARENA? El 39.7 % habría votado por GANA y 26.2 % por ARENA. En el caso de un enfrentamiento entre GANA y el FMLN, el 41.6 % habría votado por GANA y 15.5 % por el FMLN.

En un escenario menos probable, pero posible, el 30.6 % de los electores habría votado por ARENA y 19.7 % por el FMLN.

La información muestra que, a pesar de que el 90 % estaba dispuesto a votar en una segunda vuelta, no ver a su partido favorito en la carrera final es causa de desmotivación. El 36 % de los electores del FMLN dice que en caso de una segunda vuelta no habría votado por ninguno. El 32 % prefería a GANA y solo el 7 % a ARENA.

Entre los electores de ARENA, el 45.5 % dice que no habría votado por ninguno, pero 24.8 % se decanta por GANA, y solo el 9.3 % por el FMLN.

Entre los electores de GANA, el 54.1 % dice que habría votado por ninguno, pero el 18.7 % se inclinaba por el FMLN y el 15.3 % por ARENA. GANA, como ya se señaló, es un partido con identidad de derecha, pero buena parte de quienes han confiado en ellos no lo son.

Los datos sugieren, una vez más, que mucho del apoyo hacia GANA viene de las personas que confiaron en las promesas de cambio que llevaron al FMLN al poder.