GANA sigue adelante en carrera presidencial

El partido GANA se mantiene como favorito para llegar a la presidencia de la república en las elecciones del 3 de febrero del 2019, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de La Prensa Gráfica.

La investigación, realizada entre el 19 y el 25 de noviembre, fue hecha mediante visita domiciliar y entrevistas cara a cara a 2,000 salvadoreños mayores de 18 años, residentes de todo el país; lo anterior permite hacer inferencias con un margen de error del +/- 2.2% y un nivel de confianza del 95%.

La pregunta que se hizo para explorar la intención de voto fue: Si las elecciones para presidente se realizaran el próximo domingo, ¿usted por cual partido político votaría?

El 28.9% de los entrevistados dijo que votaría por GANA, Nuevas Ideas o Nayib Bukele; el 16.8%, dijo que por ARENA, el PCN o el PDC, mientras que el 6.9% dijo que el FMLN y el 0.5% mencionó al partido VAMOS. El 5.7% no reveló por quién votaría, y el 41.2% dijo que no sabe aún por quién, votará, que no votará o no respondió a la pregunta.

A los entrevistados también se les hizo la siguiente pregunta: En su opinión, ¿quién de los candidatos conocidos hasta el momento sería mejor presidente? El 40% respondió que Nayib Bukele; el 19.3% que Carlos Calleja, mientras que el 7.8% dijo que Hugo Martínez.

En la investigación, también se indagó sobre la simpatía partidaria: El 25.9% dijo que ARENA; el 14.8%, el FMLN; el 13.7%, Nuevas Ideas, mientras que el 11.8% mencionó a GANA. El resto de partidos acumula solo el 1.7% de las simpatías.