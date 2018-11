GANA sigue arriba en lucha por la presidencia

El partido GANA, que postula a Nayib Bukele como su candidato presidencial, se mantiene como favorito para llegar a la Presidencia de la República en las elecciones del 3 de febrero de 2019, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

La investigación, hecha entre el 19 y el 25 de noviembre, fue realizada mediante visita domiciliar y entrevistas cara a cara a 2,000 salvadoreños mayores de 18 años, residentes de todo el país; lo anterior permite hacer inferencias con un margen de error del +/- 2.2 % y un nivel de confianza del 95 %.

La pregunta que se hizo para explorar la intención de voto fue: Si las elecciones para presidente se realizaran el próximo domingo, ¿usted por cuál partido político votaría?

El 28.9 % de los entrevistados dijo que votaría por GANA, Nuevas Ideas o Nayib Bukele; el 16.8 % dijo que por ARENA, el PCN o el PDC; mientras que el 6.9 % dijo que el FMLN; y 0.5 % mencionó al partido VAMOS. El 5.7 % no reveló por quién votaría y el 41.2 % dijo que no sabe aún por quién, votará, que no votará o no respondió a la pregunta.

En agosto pasado, la brecha entre el primero y el segundo lugar era de 4.3 puntos porcentuales; esta se ha ampliado a 12.2 puntos. El partido GANA ha subido siete puntos, mientras que la coalición liderada por ARENA ha bajado casi un punto. El FMLN, por su parte, ha bajado 1.7 puntos, y VAMOS ha subido 0.2 puntos.

En agosto pasado, las personas inclinadas a votar por GANA decían que la principal razón para ello era el candidato. Eso ha cambiado un poco ahora. La principal razón para votar por este partido es el deseo de que haya un cambio en el país (19.6 %), el candidato (15.2 %), dar oportunidad a otro (14.9 %) y las propuestas (14.9 %).

Las personas que se inclinan por ARENA dicen que lo hacen por las propuestas (17.1 %), porque haya un cambio (8.4 %), por la ideología (7.8 %) y por el candidato (6.9 %). Los que se inclinan por el FMLN dicen que por el trabajo realizado (16.7 %), por las propuestas (10.1 %), porque ese partido ayuda a la gente (8.7 %) y por costumbre (6.5 % ).

Las variables más importantes de la intención de voto son las circunstancias en que ocurre la elección, la imagen del candidato, así como la imagen y simpatía hacia los partidos políticos en contienda. En este momento, el candidato de GANA se ve favorecido por las circunstancias (la mayoría de electores quiere un cambio en el país) y su imagen. GANA y el recién creado Nuevas Ideas no tienen una imagen desgastada, pero aún no tienen la cantidad de simpatizantes de ARENA.